PSA Bank снизил ставки на новые автомобили Peugeot и Citroen

PSA Bank снизил ставки по кредиту на пассажирские модели автомобилей Peugeot и Citroen. Для клиентов, обращающихся в PSA Bank повторно, ставка дополнительно снижается на 1%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

PSA Bank предлагает ставку 6,5% годовых при сроке кредита от 1-го до 3-х лет и первоначальном взносе от 25% на покупку седанов Peugeot 408 и Citroen C4. Напомним, в сентябре 2018 года цены на седаны Группы PSA были снижены на 70 – 100 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Более того, на всю линейку кроссоверов Peugeot: Peugeot 2008, Peugeot 3008 и Peugeot 5008, а также на микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer действует ставка 9,5% годовых при сроке кредита от 1-го до 3-х лет и первоначальном взносе от 25% стоимости автомобиля.

А для клиентов, обращающихся в PSA Bank повторно, ставка дополнительно снижается на 1% по всем продуктам. Таким образом, на срок кредита до 3-х лет при взносе от 25% на покупку седанов ставка составляет 5,5% годовых, а на кроссоверы и микроавтобусы – 8,5% годовых.

Погашение кредита происходит равными суммами ежемесячно в течение срока действия договора. По данным продуктам необходимо оформление КАСКО, но среди гаммы продуктов PSA Bank есть много предложений, не требующих заключения полисов страхования.