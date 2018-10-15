КАМАЗ передал в лизинг партию тягачей для транспортной компании из Санкт-Петербурга

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку пяти тягачей КАМАЗ-5490 Neo компанией «Русский Империал». Договор с новым лизингополучателем из Северной столицы России заключен по выгодному лизинговому продукту для малого и среднего бизнеса «Лизинг от производителя»сообщает пресс-служба КАМАЗа.

КАМАЗ-5490 Neo оборудован двигателем Daimler OM 457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., комфортным местом для водителя и удобен для дальних рейсов. Поставщиком камазовской техники выступила «Компания СИМ-авто» – официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге.

«Русский Империал» – компания, занимающаяся транспортировкой фруктов по территории России. Это первая сделка между «Русским Империалом» и Лизинговой компанией «КАМАЗ». В планах клиента продолжать взаимовыгодное сотрудничество с «КАМАЗ-ЛИЗИНГом» по расширению своего автопарка новейшими образцами КАМАЗов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.