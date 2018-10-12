Новый Infiniti QX50 в октябре доступен по специальным кредитным условиям

Компания Infiniti объявила о старте новых кредитных программ на покупку Infiniti QX50 в октябре. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance, сообщает пресс-служба японской марки.

Ставка по программе Infiniti Finance составляет от 7% на 3 года, минимальный аванс от 20% стоимости авто. А благодаря снижению ставок по фирменной программе с остаточным платежом Infiniti Invite, новый QX50 можно приобрести с ежемесячным платежом от 14 тыс. руб./месяц. Как отмечается, по программе Infiniti Invite платежи до двух раз ниже, чем по классическому кредиту. Это позволяет клиентам выбирать автомобиль в более высокой комплектации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный кроссовер Infiniti QX50 в сентябре стал бестселлером марки на российском рынке – продажи модели составили 364 автомобиля. Напомним, кроссовер QX50 2019 модельного года доступен в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2,0-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. (специально для российского рынка) и полным приводом по цене от 2 млн 699 тыс. рублей.