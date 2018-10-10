Русфинанс Банк выплатил первые субсидии клиентам программы KIA Finance «Год без платежей»

Русфинанс Банк осуществил выплату первых субсидий клиентам, которые воспользовались кредитным предложением в рамках финансовой программы KIA Finance «Год без платежей» для покупки автомобилей KIA. В соответствии с условиями кредитного договора участники программы получили компенсацию процентных выплат по кредиту за 12 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Расширяя стратегическое сотрудничество с «КИА Моторс Рус», Русфинанс Банк предложил в 2017 году специальную кредитную программу Balloon PCP «Год без платежей» для покупки новых автомобилей марки KIA. Клиентам был доступен автокредит с «отложенным платежом» в объеме 50% от стоимости автомобиля. Такие условия позволяют существенно снизить ежемесячный платеж на протяжении всего срока кредитования по сравнению со стандартными тарифами.

По договору заемщикам была гарантирована компенсация процентных платежей по истечению первых 12 месяцев пользования кредитом, если они не допускают просрочек и не погашают заём досрочно.

«Предложения, подобные акции «Год без платежей», повышают лояльность и пользуются большой популярностью у наших клиентов. В них преимущества кредита с остаточным платежом сочетаются с компенсацией выплат по процентам, что делает покупку автомобиля в массовом сегменте более доступной и выгодной», – отмечает директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.