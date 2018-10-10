 АВТОСТАТ | ВТБ предлагает зарплатным клиентам Почта Банка льготное автокредитование

10.10.18 Прочитали 333 раз

ВТБ предлагает зарплатным клиентам Почта Банка льготное автокредитование

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ВТБ предоставляет специальные условия по автокредитованию для зарплатных клиентов Почта Банка. Теперь кредит на покупку автомобиля можно получить по ставке от 7% при условии добровольного оформления страхования жизни и страхования транспортного средства на весь срок кредита.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, новыми условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты Почта Банка, стаж работы у которых составляет не менее трех месяцев, при этом общий стаж – не менее одного года. Предложение распространяется на приобретение новых и подержанных автомобилей отечественного или иностранного производства. Ограничений по маркам и моделям нет.

В рамках предложения можно оформить кредит на срок от года до семи лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого автомобиля. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены от 300 тыс. до 7 млн рублей.

Как отмечает старший вице-президент, руководитель департамента автобизнеса банка ВТБ Алексей Токарев, разница по ставке достигает 6,9 п.п. между предлагаемой ставкой и минимально доступной на сопоставимых условиях для клиентов с открытого рынка. Для получения средств не требуется подтверждение доходов и документов о трудоустройстве, доступна возможность оформления кредита без страховых услуг.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения автокредитование f&i

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