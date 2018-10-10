Минфин определился с новыми тарифами по полисам ОСАГО

Судя по законопроекту, который готовится Минфином к принятию, Центробанку и страховым компаниям наконец удалось найти компромиссное решение по вопросам тарифов ОСАГО. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники в Министерстве финансов. Министерство готово разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ. При этом максимальная цена полиса не должна превышать трехкратный максимальный базовый тариф Центробанка. А с 1 сентября 2020 года Министерство готово увеличить эту разницу в тарифах до 40%.

Напомним, что на данный момент «коридор» базового тарифа ОСАГО составляет 3432 – 4118 рублей, но еще в мае нынешнего года Центробанк предупреждал, что осенью расширит его до 2746 – 4942 рублей. Сейчас стоимость полиса рассчитывается следующим образом: берется базовый тариф и умножается на коэффициенты (за стаж водителя и его возраст; за регион, где зарегистрирован автомобиль; за мощность двигателя).

С 1 сентября 2019 года Минфин упраздняет в расчетах тарифов для ОСАГО коэффициент мощности, а с 1 сентября 2020 года – убирает региональный коэффициент. Вместо них должны ввести новые, связанные с манерой вождения (резкость торможений и перестроений на дороге, зафиксированные телематическими камерами), с поведением водителя на дороге (нарушения Правил дорожного движения, как зафиксированные камерами, так и не зафиксированные) и возможно даже с частотой и длительностью использования автомобиля.

При этом некий контроль Центробанка за страховыми компаниями все же останется: банк будет мониторить коэффициент убыточности компаний по ОСАГО и обещает, что не позволит завышать тарифы неоправданно.

В поправках Минфина к существующему порядку содержатся еще некоторые нововведения. Так, например, при желании автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года. Кроме того, предполагается, что с согласия страховой компании можно будет оформлять разные типы полисов ОСАГО – с разными лимитами выплат. Если на сегодняшний день максимальные выплаты при наступлении страхового случая составляют 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей – за причинение вреда жизни и здоровью, то новый документ разрешит более высокие максимальные величины - например, 1 или даже 2 млн рублей.