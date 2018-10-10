Американцам стали чаще отказывать в автокредитах по нулевой ставке

Автодилеры, автопроизводители и финансовые учреждения США все чаще отказываются выдавать кредиты на покупку автомобиля по нулевой процентной ставке на фоне повышения стоимости кредитования в стране. Как пишет газета The Wall Street Journal, после финансового кризиса 2008 года и рецессии нулевые ставки поддержали авторынок США, помогая сохранить доступность новых автомобилей для потребителей, поскольку на рынке автомобилей с пробегом ставки по кредитам обычно заметно выше.

Однако в условиях растущих процентных ставок затраты автопроизводителей, выдающих кредиты через свои финансовые подразделения, становятся неоправданно высокими. При этом рост спроса на автомобили в США замедляется, и компании вынуждены переходить на другие варианты его стимулирования, включая скидки и пониженные ставки автолизинга, пишет агентство "Финмаркет".

"Долгое время общая ставка равнялась 0%", - отметил председатель дилерской сети Lee Auto Malls Адам Ли. Сначала беспроцентные кредиты предлагались при покупке нового автомобиля в рассрочку на 48 месяцев, затем на 60 месяцев и, наконец, на 72 месяца, добавил он. "Сейчас же таких вариантов все меньше и меньше", - сказал А.Ли.

В сентябре 2018 года доля новых автомобилей, проданных в кредит с процентной ставкой не более 1%, сократилась до 5,3% по сравнению с 8,2% в сентябре прошлого года и 11,7% в сентябре 2016 года, свидетельствуют данные аналитической фирмы J.D.Power. Доля беспроцентных кредитов сократилась с 9,1% два года назад до 3,4% в прошлом месяце.

Средние ставки кредитов на покупку новых автомобилей все еще ниже уровней 2008 года, хотя последние пару лет они постепенно повышаются: во втором квартале, по данным Experian Automotive, они выросли до 5,75% с 4,82% в апреле-июне 2016 года.

General Motors, которая в начале 2000-х годов первой ввела моду на беспроцентные кредиты, продолжает выдавать их на некоторые модели автомобилей. Однако, по словам представителя компании Джима Кейна, такую позицию все сложнее и дороже удерживать.