Renault Logan доступен в лизинг без первоначального взноса для партнеров Яндекс.Такси

Компания Renault Россия запустила новую совместную программу с сервисом Яндекс.Такси. Теперь владельцы таксопарков из Москвы и регионов могут подавать заявки в Яндекс.Такси для участия в программе «Мой таксопарк» и приобретать в лизинг автомобили Renault Logan без первоначального взноса, сообщает пресс-служба французской марки. Как отмечается, это позволит паркам значительно увеличить количество автомобилей, а значит, быстрее развивать свой бизнес.

Весь процесс с момента обращения и отправки заявки до получения автомобиля занимает менее одного месяца. Кроме того, в рамках данного продукта лизинговая компания позволяет партнерам Яндекс.Такси получить отсрочку по первому лизинговому платежу и начать выплачивать лизинговые платежи, когда приобретенные автомобили уже начали приносить доход.

В проекте участвуют обновленные седаны Renault Logan, которые получили новые оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера – например, светодиодные дневные ходовые огни с характерной С-образной формой и новое рулевое колесо c улучшенной эргономикой. Автомобиль оснащен всеми необходимыми системами безопасности и оборудованием для комфортных поездок, которые соответствуют сегменту эконом-класса. Этот сегмент является наиболее популярным тарифом такси в России: на него приходится больше 90% всех заказов через Яндекс.Такси.

Сегодня Renault Россия является одним из ведущих поставщиков автомобилей для таксопарков России, и расширение сотрудничества с Яндекс.Такси позволит компании укрепить свои лидирующие позиции в этой сфере.