КАМАЗ передал технику для транспортной компании из Санкт-Петербурга

Лизинговая компания «КАМАЗ» передала петербургской компании «Автокар» четыре газодизельных тягача КАМАЗ-5490 и пять полуприцепов НЕФАЗ. Вся техника передана на условиях программы «Лизинг от производителя», созданной этим летом для представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Поставщиком выступил официальный дилер КАМАЗа в Ленинградской области – «Технический Центр «Восток». В прошлом году клиент уже пользовался услугами «КАМАЗ-ЛИЗИНГа», приобретя несколько автомобилей КАМАЗ-5490 Neo. В этот раз компания «Автокар» обратились за финансированием партии уже другой версии популярной модели.

Автомобили КАМАЗ-5490, ставшие предметом лизинга, – новейшие газодизельные тягачи, полностью соответствующие экологическому стандарту «Евро-5». Они оснащены двухтопливной системой питания двигателя, которая позволяет снизить себестоимость перевозок за счет меньшего расхода дизельного топлива и уменьшить загрязнение окружающей среды. Агрегатная база автомобилей включает 16-ступенчатую механическую коробку передач ZF и экономичный гипоидный задний мост Daimler. Для комфорта водителя кабина оборудована кондиционером и отопителем кабины Eberspaecher.

Техника, приобретенная транспортной компанией из Санкт-Петербурга, будет использована для осуществления грузоперевозок по России. «Автокар» планирует и дальше продолжать сотрудничество по программам «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», считая лизинг оптимальным способом обновления своего автопарка.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.