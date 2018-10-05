LADA Largus доступен в лизинг со скидкой

«Сбербанк Лизинг» и АВТОВАЗ предлагают специальные условия на приобретение автомобиля LADA Largus в комплектации фургон по программе LADA Leasing с дополнительной выгодой от производителя до 50 тыс. рублей. Стоимость фургона LADA Largus в рамках программы – от 484 тыс. 900 рублей. Клиенты компании смогут воспользоваться специальным условием до 31 октября 2018 года, сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг».

Клиенты «Сбербанк Лизинга» могут воспользоваться льготными условиями оформления, не требующими предоставление финансовой отчетности – размер минимального аванса составляет 10%, а период рассмотрения заявки не превышает 8 рабочих часов.

«Участие в программе LADA Leasing позволяет нам предложить предпринимателям эффективный инструмент для развития бизнеса, с минимальными финансовыми и временными затратами», – отмечает директор управления по работе с партнерами «Сбербанк Лизинг» Андрей Гетманюк.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам сентября на российском рынке было продано 4115 пассажирских универсалов LADA Largus (+47,4%) и 994 фургона этой модели (+56,5%).