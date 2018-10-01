КАМАЗ внедрил систему «Электронный лизинг»

Лизинговая компания «КАМАЗ» вводит систему «Электронный лизинг», которая значительно ускорит обмен документами с клиентом. Партнер «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» в области «Электронного лизинга» – система Диадок.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, суть системы – цифровизация документооборота, возможность передать документы для лизинговой сделки в электронной форме, без дублирования на бумажном носителе. Кроме того, новая форма работы предусматривает возможность электронного подписания договора лизинга, а также позволит получить оригиналы всех электронных первичных документов (акты, счета-фактуры).

Уже сегодня лизингополучатель может передать документы для сделки в электронном виде без обязательства досылать оригинал почтовым отправлением. В ближайшее время компания перейдет на электронное подписание договоров. Единственное условие для клиента, желающего ускорить обмен документами по системе «Электронный лизинг», – наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Клиенты других систем электронного документооборота также могут воспользоваться «Электронным лизингом» от Лизинговой компании «КАМАЗ».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.