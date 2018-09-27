Средняя премия и средняя выплата по ОСАГО продолжает снижаться

За январь-август 2018 года продолжилась тенденция по снижению средней премии и средней выплаты в ОСАГО. Так, размер средней премии снизился с 5 тыс. 789 рублей до 5 тыс. 683 рублей, средняя выплата оказалась равна 65 тыс. 186 рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% снизилось количество заявленных и урегулированных убытков – с 1,69 млн до 1,44 млн штук, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Главным образом снижение как количества убытков, так и суммы выплат, связано с расширением практики урегулирования в натуральной форме. С одной стороны, натуральное возмещение лишает «автоюристов» возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги из-за судебных «накруток». С другой - период урегулирования убытка при такой форме возмещения как минимум в два раза длиннее, чем при выплате деньгами (только на ремонт автомобиля отводится 30 дней). Из-за этого такие убытки позже попадают в отчетность, что создает сейчас впечатление снижения количества убытков», – комментирует президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, размер средней премии снизился из-за того, что каждый год увеличивается совокупная «скидка» автовладельцев в системе бонус-малус. В январе-августе 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 148,41 млрд рублей, сократившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 28% – со 128,48 млрд рублей до 92,27 млрд рублей.