За 10 лет ОСАГО принесло страховым компаниям почти 50 млрд рублей

Страховой рынок за 2007-2017 годы всего получил 49,9 млрд рублей прибыли по ОСАГО. За этот же период компании выплатили по "автогражданке" свыше 1 трлн руб., сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО в Совете Федерации.

По словам зампреда, согласно статистике с 2007 года, за десять лет произошло выплат по ОСАГО на более чем 1 трлн руб. "Если мы берем совокупность всех лет - с 2007 по конец 2017 года, то страховые компании совокупно получили прибыли на 49,9 млрд руб.", - приводит слова Владимира Чистюхина агентство "ТАСС".

Зампред также отметил, что в рассматриваемом периоде были и убыточные года. В частности, 2017 году страховщики получили по "автогражданке" 14,8 млрд рублей убытка. В среднем же на весь страховой рынок приходится 4,5 млрд рублей прибыли в год.

Система ОСАГО остается несбалансированной, признавал ЦБ, который 15 мая анонсировал масштабную реформу "автогражданки". Первым этапом должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вниз и 20% вверх - это может произойти не раньше ноября. Вторым этапом должны стать законодательные изменения, предложенные Минфином, - отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами и сроками действия. В результате реформы должна появиться возможность установления индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя.