В Совете Федерации предложили страховать не автомобиль, а водителя

ОСАГО должны быть индивидуальными, чтобы каждый водитель покупкой полиса гарантировал возмещение того вреда, который он действительно причиняет. Об этом говорили в Совете Федерации участники слушаний, посвященных совершенствованию обязательного автострахования, пишет "Российская газета".

"Возможно, нам стоит рассмотреть вариант полноценного перехода от страхования автомобиля к страхованию рисков каждого водителя", - предложил первый зампред Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. "Почему владелец нескольких автомобилей должен иметь несколько полисов ОСАГО на каждый автомобиль? Очевидно, что он не может ездить на них одновременно", - заметил он. Ведь, следует "привязать полис не к автомобилю, а к правам".

В Центробанке с такой постановкой вопроса согласны. "Переход от страхования машины к страхованию водителя мы как идею, как принцип поддерживаем", - заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Более того, в Банке России уже подготовлены предложения, направленные на индивидуализацию тарифов.

На первом этапе предлагается реформировать коэффициент бонус-малус. "Мы хотели бы, чтобы он присваивался не машине, а водителю и был единым", - пояснил Чистюхин. Пересматривать коэффициент следует раз в год, а при наличии у одного водителя нескольких коэффициентов использовать самый выгодный для него.

Далее на первом этапе предполагается изменить значимость возраста и стажа вождения, чтобы дифференциация тарифов в зависимости от этих показателей была больше, чем сейчас. Также предлагается расширить тарифный коридор на 20% вниз и вверх, чтобы дать страховым компаниям больше возможностей по назначению более справедливых тарифов. "Мы уверены, что сегодня есть потенциал, чтобы те водители, которые безаварийно водят машину в течение двух-трех лет, получили дополнительное снижение стоимости полиса по сравнению с тем, что есть сегодня", - заявил Чистюхин.

Дальнейшая индивидуализация тарифов потребует пересмотра и других ценообразующих факторов. Это будет уже второй этап реформы ОСАГО. Предполагается отменить территориальный коэффициент. Ведь сегодня лихач в Хакасии платит за полис втрое меньше, чем аккуратный водитель в Москве. И это еще не все. "Мы хотели бы отменить коэффициент мощности, - заявил Чистюхин. - Актуарная статистика говорит, что мощность играет, конечно, какую-то роль в аварийности, но серьезной корреляции с аварийностью мы не усматриваем".

По мнению замглавы минфина Алексея Моисеева, в ходе реформирования ОСАГО "никакого роста тарифов не произойдет". "Потому что мы будем идти плавно, медленно, но верно, чтобы в итоге тарифы определялись рынком, а не бюрократами в московских кабинетах", - сказал он. В погоне за справедливыми тарифами следует учитывать опасность того, что лихачи, для которых полисы подорожают многократно, вообще перестанут их оформлять, отметил лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Тут, полагает эксперт, дело за ГИБДД, причем работы у нее будет не так много: по подсчетам общественников, к неисправимым лихачам можно отнести порядка трех процентов водителей, но изъятие их из потока позволит снизить аварийность чуть ли не вдвое.