Infiniti QX50 и QX80 доступны в кредит по сниженным ставкам

Компания Infiniti объявила об улучшении условий по кредитным программам на покупку Infiniti QX50 и Infiniti QX80 в сентябре. Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до 30 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, новейший Infiniti QX50 доступен в кредит в рамках собственной программы Infiniti Finance по ставке в классическом кредите от 7% на 3 года. Флагман модельного ряда Infiniti QX80 также возможно приобрести в кредит на специальных условиях в классическом кредите от 7% на 3 года.

Напомним, в начале августа российские дилеры Infiniti начали продажи нового кроссовера QX50 2019 модельного года. Новинка доступна в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2,0-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. (специально для российского рынка) и полным приводом по цене от 2 млн 699 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Infiniti реализовали более 100 автомобилей в кредит. Наибольшим спросом пользовались автомобили Infiniti QX60 и новый Infiniti QX80, что обусловлено выгодными условиями, благодаря специальным кредитным программам.