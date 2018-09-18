 АВТОСТАТ | KIA представила новый продукт на рынке автокредитования

18.09.18 Прочитали 908 раз

KIA представила новый продукт на рынке автокредитования

KIA Ceed

Компания KIA Motors Rus запустила в России новый страховой продукт «Плюс». Предложение распространяется на модели KIA Rio, Rio X-Line и новый Ceed при покупке автомобиля по одной из программ KIA Finance, сообщает пресс-служба корейской марки.

Так, при покупке одной из вышеперечисленных моделей в кредит покупатель может приобрести пакет «Плюс» от KIA Finance и получить КАСКО от САО «ВСК» и сервисное обслуживание на 3 года в рассрочку. Стоимость продукта «Плюс» от KIA Finance разбивается равными суммами без начисления процентов и включается в ежемесячный платеж, но при этом сумма выплаты за пакет «Плюс» фиксированная до окончания срока кредита на автомобиль. Как отмечается, данный продукт позволяет избежать больших ежегодных разовых расходов на полис КАСКО и сервисное обслуживание и распределить затраты на владение автомобилем на равные плановые платежи.

Кроме того, в сентябре KIA Rio по программе «Легко Плюс» доступен за 9900 рублей в месяц и новый Ceed за 10900 рублей в месяц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 47 тысяч клиентов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 40% от общего числа кредитных договоров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения автострахование автокредитование f&i kia

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