Самосвалы «КАМАЗ» переданы в лизинг транспортной компании

Почти два десятка самосвалов «КАМАЗ» переданы в пользование транспортной компании из Ивановской области АО «ДСУ-1». Сделка оформлена по программе «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» для представителей крупного бизнеса и по акционному предложению «Лизинг для лидеров», предоставляющему специальные условия приобретения самосвалов в лизинг, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Поставку осуществил официальный дилер КАМАЗа в Ивановской области – «Ивановский автоцентр «КАМАЗ».

По условиям сделки новому клиенту были переданы 15 самосвалов КАМАЗ-65801 и четыре – КАМАЗ-65115. Автомобиль КАМАЗ-65801 с колесной формулой 8х4 – новая модель в линейке самосвалов российского производителя. При полной массе 50 тонн автомобиль имеет грузоподъемность до 32,5 тонн, для чего был оснащен 16-тонными ведущими мостами и 9-тонными управляемыми передними осями. Самосвал комплектуется 428-сильным двигателем OM457LA «Евро-5» и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF 16S2225 ТО.

Переданные в лизинг самосвалы КАМАЗ-65115 оснащены двигателем мощностью 280 л.с., способны перевозить до 14,5 тонн сыпучих стройматериалов. Прочная самосвальная установка с задней разгрузкой вмещает до 10 кубометров груза. Шасси автомобиля имеет колесную формулу 6х4.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.