 АВТОСТАТ | «Каркаде» разработала новые спецпредложения по лизингу автомобилей

14.09.18 Прочитали 748 раз

«Каркаде» разработала новые спецпредложения по лизингу автомобилей

«Каркаде» разработала новые спецпредложения по лизингу автомобилей

Лизинговая компания «Каркаде», специализирующаяся на лизинге легковых и легких коммерческих автомобилей, запустила для своих клиентов комплекс специальных предложений финансовой аренды транспорта. 

Акционные программы разрабатываются «Каркаде», как правило, совместно с партнерами-автопроизводителями на основе особых ценовых условий покупки автомобилей.  В результате у покупателей есть широкий выбор предложений с низкими ставками удорожания, в том числе, ставкой от 0%, сообщает пресс-служба «Каркаде». Это означает, что стоимость лизингового контракта будет равна цене транспорта в автосалоне, а за счет оптимизации налогооблагаемой базы и возмещения НДС при использовании финансовой аренды стоимость владения авто может быть даже еще ниже.

Так, в настоящий момент «Каркаде» предлагает приобрести обновленный технологичный семиместный внедорожник Ford Explorer с удорожанием от 0%. Столь же выгодные условия действуют на целый ряд востребованных автомобилей. Например, в сентябре компания представила аналогичную акцию на модель УАЗ «Профи» различных модификаций. Экономия по налогам при покупке этого автомобиля может составить более 270 тыс. рублей.

Стартовали и программы со сниженными ежемесячными платежами, например, при покупке популярных моделей Skoda Rapid и Skoda Octavia. При этом свои инвестиции в лизинг этих автомобилей можно снизить за счет налоговых льгот – на 296 тыс. 471 рублей (при приобретении  Skoda Rapid) и на 424 тыс. 609 рублей (при приобретении Skoda Octavia). Акция с выгодными условиями действует и на модели Renault – хэтчбек Sandero, ежедневные расходы на лизинг которого могут составить всего 455 рублей, и седан Logan с расходами 475 рублей в день.

Также «Каркаде» продолжает реализацию и других акций, запущенных в течение этого года. Так, продлена до конца ноября акция каско в подарок при покупке автомобилей Porsche, услугу финансовой аренды которых «Каркаде» представляет в качестве официального провайдера программы Porsche Financial Services. Компания также является официальным провайдером программ Volvo Car Лизинг и Jaguar Land Rover Financial Services и обеспечивает специальные условия лизинга автомобилей брендов. В частности, клиенты могут воспользоваться экономичным страхованием каско, приобретая внедорожники и кроссоверы Volvo. А предложение «Всегда на новом» помогает быстро и без дополнительных вложений заменить старый автомобиль на новейшую модель Land Rover за счет выгод при передаче своего автомобиля в трейд-ин и оптимизированной процедуры оформления.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг спецпредложения f&i

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