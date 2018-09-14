«Каркаде» разработала новые спецпредложения по лизингу автомобилей

Лизинговая компания «Каркаде», специализирующаяся на лизинге легковых и легких коммерческих автомобилей, запустила для своих клиентов комплекс специальных предложений финансовой аренды транспорта.

Акционные программы разрабатываются «Каркаде», как правило, совместно с партнерами-автопроизводителями на основе особых ценовых условий покупки автомобилей. В результате у покупателей есть широкий выбор предложений с низкими ставками удорожания, в том числе, ставкой от 0%, сообщает пресс-служба «Каркаде». Это означает, что стоимость лизингового контракта будет равна цене транспорта в автосалоне, а за счет оптимизации налогооблагаемой базы и возмещения НДС при использовании финансовой аренды стоимость владения авто может быть даже еще ниже.

Так, в настоящий момент «Каркаде» предлагает приобрести обновленный технологичный семиместный внедорожник Ford Explorer с удорожанием от 0%. Столь же выгодные условия действуют на целый ряд востребованных автомобилей. Например, в сентябре компания представила аналогичную акцию на модель УАЗ «Профи» различных модификаций. Экономия по налогам при покупке этого автомобиля может составить более 270 тыс. рублей.

Стартовали и программы со сниженными ежемесячными платежами, например, при покупке популярных моделей Skoda Rapid и Skoda Octavia. При этом свои инвестиции в лизинг этих автомобилей можно снизить за счет налоговых льгот – на 296 тыс. 471 рублей (при приобретении Skoda Rapid) и на 424 тыс. 609 рублей (при приобретении Skoda Octavia). Акция с выгодными условиями действует и на модели Renault – хэтчбек Sandero, ежедневные расходы на лизинг которого могут составить всего 455 рублей, и седан Logan с расходами 475 рублей в день.

Также «Каркаде» продолжает реализацию и других акций, запущенных в течение этого года. Так, продлена до конца ноября акция каско в подарок при покупке автомобилей Porsche, услугу финансовой аренды которых «Каркаде» представляет в качестве официального провайдера программы Porsche Financial Services. Компания также является официальным провайдером программ Volvo Car Лизинг и Jaguar Land Rover Financial Services и обеспечивает специальные условия лизинга автомобилей брендов. В частности, клиенты могут воспользоваться экономичным страхованием каско, приобретая внедорожники и кроссоверы Volvo. А предложение «Всегда на новом» помогает быстро и без дополнительных вложений заменить старый автомобиль на новейшую модель Land Rover за счет выгод при передаче своего автомобиля в трейд-ин и оптимизированной процедуры оформления.