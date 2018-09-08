 АВТОСТАТ | Skoda стимулирует продажи автомобилей в кредит

08.09.18 Прочитали 1719 раз

Skoda стимулирует продажи автомобилей в кредит

Skoda Octavia

В сентябре клиенты Skoda Auto Россия могут воспользоваться специальными условиями автокредитования. Ставка от 8,9% при первоначальном взносе в 15% предлагается по классическому кредиту на модели Rapid, Octavia и Yeti.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, специально для покупателей автомобилей чешского бренда доступен также кредит Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом со ставкой от 8,9%. Первоначальный взнос при приобретении моделей Rapid, Octavia и Yeti составляет 15%, а при покупке Kodiaq и Superb будущим владельца Skoda необходимо внести 30% от стоимости автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки Skoda составляет порядка 25%. Как отмечают в пресс-службе чешской марки, благодаря сбалансированному продуктовому портфолио все модели Skoda в равной степени пользуются спросом у клиентов, в том числе у приобретающих автомобиль в кредит. Тем не менее, лидирует по кредитным продажам компактный лифтбек Skoda Rapid.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i спецпредложения автокредитование skoda

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