Минпромторг просит выделить из бюджета 22 млрд рублей на льготный автолизинг

Минпромторг РФ просит выделить средства из федерального бюджета на финансирование программы льготного лизинга коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в 2019-2021 гг. в размере 21,77 млрд рублей. Соответствующее письмо с просьбой поддержать выделение средств направил в Минэкономразвития и Минфин замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из министерств.

Предложение А.Морозова содержит заявку на выделение из бюджета средств в размере 21,768 млрд рублей для финансирования программы льготного автолизинга с января 2019 года по декабрь 2021 года. По словам собеседника агентства, Минпромторг предполагает, что в 2019 году на финансирование программы будет выделено 7,56 млрд рублей, в 2020 году - 7,25 млрд рублей, в 2021 году - 6,96 млрд рублей. Срок принятия решения для выделения средств - декабрь 2018 года, тогда же Минпромторг рассчитывает утвердить правила предоставления субсидий лизинговым организациям. Заключать лизинговые договоры предполагается до октября каждого года, выпуск и передача техники - до 31 декабря каждого года, пишет агентство "Финмаркет".

В Минпромторге оценивают, что программа льготного лизинга позволит реализовать в 2019-2021 гг. малому и среднему бизнесу не менее 83,4 тыс. коммерческих автомобилей - 29 тыс. машин, 27,7 тыс. и 26,7 тыс. соответственно.

При этом отмечается, что у субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют собственные средства на обновление транспортного парка, и реализация программы невозможна без дополнительного финансирования. В случае прекращения программы льготного лизинга в Минпромторге указывают на прекращение обновления автопарка малого и среднего бизнеса, снижение производства и продаж коммерческих автомобилей в РФ и, как следствие, старение автопарка.

В конце июля правительство РФ своим распоряжением продлило программу льготного автолизинга. Тогда речь шла о программе предоставления физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. "Принятые решения позволят реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс. единиц - в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц - в 2020 году", - говорилось в пояснении к документу.