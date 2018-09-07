Автобусы НЕФАЗ поставлены в лизинг для транспортной компании Санкт-Петербурга

Лизинговая компания «КАМАЗ» передала в пользование транспортной компании «ТД Промармкомплект» 12 автобусов НЕФАЗ.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, сделка заключена по программе «Лизинг от производителя», предоставляющей выгодные условия для представителей малого и среднего бизнеса. Автобусы оформлены с применением субсидии по государственной программе льготного лизинга, предполагающей скидку 12,5% на авансовый платеж сроком на 5 лет.

В пользование предприятия, специализирующегося на междугородних перевозках в Северо-Западном федеральном округе, перешли пригородные автобусы НЕФАЗ 5299-11-52. Модель оснащена двигателем Cummins экологического класса «Евро-5». Автобусы оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Как отмечается, модель станет эффективным решением для лизингополучателя при организации пригородных маршрутов и перевозки персонала.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.