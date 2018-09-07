 АВТОСТАТ | Mitsubishi Outlander и Pajero Sport доступны в кредит без переплаты

07.09.18 Прочитали 644 раз

Mitsubishi Outlander и Pajero Sport доступны в кредит без переплаты

Mitsubishi Outlander & Pagero Sport

Компания «ММС Рус» объявила о запуске обновленного предложения по кредиту со ставкой 0% на три года на две свои самые популярные модели – Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Обе модели производятся на заводе в Калуге, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Напомним, в сентябре АО МС Банк Рус выдало юбилейный 20-тысячный кредит на покупку кроссовера Mitsubishi Outlander в России. Такое количество кредитных продаж стало абсолютным рекордом среди всех моделей японского автопроизводителя за всю историю деятельности дочернего банка Mitsubishi Corporation в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в августе выросли на 54% до 1915 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 499 покупателей (+47%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование спецпредложения f&i mitsubishi mitsubishi outlander mitsubishi pajero sport

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