«Европлан» в 1 полугодии увеличил лизинговый портфель на 15%

Автолизинговая компания «Европлан» подвела операционные и финансовые итоги за первое полугодие 2018 года. Стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 37,2 млрд рублей, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», с января по июнь 2018 года компания заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования с лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами.

Согласно выделенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, лизинговый портфель вырос на 14,5% с 40,6 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 46,4 млрд рублей на 30 июня 2018-го. Операционный доход по лизинговому сегменту вырос на 25,9% с 3,1 млрд рублей за первое полугодие 2017 года до 4 млрд рублей за первое полугодие 2018-го. Чистая прибыль в отчетный период составила 1,4 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2018 года капитал компании «Европлан» составил 10,5 млрд рублей, рентабельность капитала (RoAE) – 28,7%, рентабельность активов (RoAA) – 5,9%, отношение долга к капиталу (Debt/Equity) – 3,4.