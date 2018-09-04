Mitsubishi Outlander установил рекорд по продажам в кредит

АО МС Банк Рус выдало юбилейный 20-тысячный кредит на покупку кроссовера Mitsubishi Outlander в России. Такое количество кредитных продаж стало абсолютным рекордом среди всех моделей японского автопроизводителя за всю историю деятельности дочернего банка Mitsubishi Corporation в России.

Как сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус, обладателем юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander стала жительница города Москвы, которая приобрела автомобиль коричневого цвета с 2,0-литровым двигателем и вариатором в дилерском центре «Ключавто Люберцы».

Кроссовер Outlander уже долгое время является наиболее популярной моделью Mitsubishi, с самой высокой долей продаж в кредит. Так, за первые семь месяцев года из 13218 проданных в России новых автомобилей данной модели 6038 было реализовано в кредит – что составляет почти половину (45,7%) от общего объема продаж Mitsubishi Outlander. В статистике только по АО МС Банк Рус, учитывающей продажи любых автомобилей с использованием заемных средств банка, Mitsubishi Outlander также занимает ведущие позиции. Всего за первое полугодие 2018 года с помощью финансирования АО МС Банк Рус было продано 9986 автомобилей (новых и автомобилей с пробегом), 5075 из которых пришлось на Mitsubishi Outlander. Таким образом, каждый второй кредит, одобренный банком, выдается на приобретение именно этой модели.

Как отмечается, популярности продаж Mitsubishi Outlander во многом способствуют специально разработанные уникальные условия кредитования от АО МС Банк Рус: программа «0% на 3 года». Именно по данной кредитной программе был приобретен и юбилейный 20-тысячный автомобиль. На таких условиях клиенты Банка могут приобрести в кредит новый автомобиль Mitsubishi Outlander при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита 24 или 36 месяцев. По желанию клиента в сумму кредита можно включить страхование КАСКО, другие страховые продукты и дополнительное оборудование.

Благодаря востребованной кредитной программе, продажи Mitsubishi Outlander с помощью кредитования от АО МС Банк Рус в первом полугодии 2018 года выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2017 года.