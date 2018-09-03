ВТБ Лизинг передал более 25 тысяч автомобилей по программе льготного лизинга

ВТБ Лизинг в рамках программы Минпромторга с 2015 года передал клиентам более 25 тысяч автомобилей на льготных условиях. Они предусматривают возможность получить скидку на авансовый платеж в размере до 12,5% от стоимости приобретаемого в лизинг транспортного средства.

В этом году с января по июль в рамках этой программы ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 3,2 тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба лизинговой компании. Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг программа пользуется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

«Программа Минпромторга РФ вызывает большой интерес у компаний и предпринимателей, так как позволяет приобрести автомобиль на наиболее выгодных условиях. Более 20% сделок нашей компании проводится именно в рамках этой программы», – сообщил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2018 года постановлением правительства продлено действие программы льготного автомобильного лизинга. Принятое решение позволит реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс. единиц в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц в 2020 году.

Напомним, программа льготного автолизинга действует с 15 мая 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых организаций от предоставления скидки компенсируются из федерального бюджета. Подписанным постановлением также уточняются условия предоставления субсидии, требования к срокам заключения договора лизинга, требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.