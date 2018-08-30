Партнер АВТОВАЗа в Казахстане получит кредит в 4 млрд рублей на строительство автозавода

30 августа 2018 года в рамках Московского международного автосалона Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства автозавода полного цикла в Усть-Каменогорске (Республика Казахстан), партнером которого выступит ПАО «АВТОВАЗ».

Как сообщает пресс-служба Группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в объеме 4 млрд рублей сроком 10 лет. Подписание документа состоялось в присутствии президента ПАО «АВТОВАЗ» Ива Каракатзаниса. Его подписали заместитель председателя правления, статс-секретарь ЕАБР Андрей Крайний и председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин.

ЕАБР обеспечит финансирование проекта в части поставки технологического оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50%. При этом доля автокомпонентов, производимых на территории Евразийского союза, приблизится к отметке 90%.

Ключевым рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан, с возможностью осуществлять экспорт в страны Евразийского союза и Центральной Азии под контролем АВТОВАЗа. Сообщается, что новые мощности станут крупнейшим производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и наиболее масштабным проектом российско-казахстанской промышленной кооперации.

Напомним, что ПАО «АВТОВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» (25% + одна акция). Оставшаяся часть акций принадлежит основному инвестору в лице группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». На текущем этапе холдингом «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» инвестировано в проект $67,1 млн собственных средств.