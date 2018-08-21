 АВТОСТАТ | КАМАЗ обновил продуктовый портфель лизинга

21.08.18 Прочитали 412 раз

КАМАЗ обновил продуктовый портфель лизинга

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Компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» внесла изменения в продуктовый портфель, изменив подход к делению условий лизинга на продукты, и теперь  предлагает рынку единый продукт от КАМАЗа с простым и понятным названием «Лизинг от производителя».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, продукт одинаково выгоден как для представителей малого, так и для участников среднего бизнеса. Работу с корпоративными клиентами компания решила перевести на исключительно индивидуальный подход. К слову, предыдущая продуктовая линейка основывалась на разделении продуктов и условий лизинга в соответствии с размером бизнеса лизингополучателя: отдельные условия были представлены для малого, среднего и крупного бизнеса.

Остались частью продуктовой линейки предложения по аренде изъятой из лизинга техники с одноименным названием и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа «Лизинг оборудования».

Продолжили свое действие три акционные программы – специальное предложение для сельхозпроизводителей по покупке сельхозтехники «КАМАЗ» в лизинг на исключительных условиях, действующее только до конца августа, акция «Лизинг для лидеров» по приобретению самосвалов и автопоездов со сниженной ставкой, а также совершенно новая акционная программа для надежных и лояльных клиентов «Премиум», предлагающая специальные и персональные условия для участников акции.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг грузовые автомобили камаз

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