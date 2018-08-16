Автомобили Infiniti в августе доступны в кредит по сниженным ставкам

Компания Infiniti запустила новые кредитные программы на покупку автомобилей марки в августе. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance, созданной совместно с АО «РН Банк». Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до 31 августа 2018 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, на весь модельный ряд Infiniti доступна специальная программа с сниженными ставками по классическому кредиту от 12% на 3 года. Для повторных клиентов Infiniti Finance ставка дополнительно снижается на 1% и составит от 11% на весь модельный ряд.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Infiniti реализовали более 100 автомобилей в кредит. Наибольшим спросом пользовались автомобили Infiniti QX60 и новый Infiniti QX80, что обусловлено выгодными условиями, благодаря специальным кредитным программам.