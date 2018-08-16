Средний размер автокредита в России – 713 тыс. рублей

По итогам 6 месяцев 2018 года средний размер автокредита в России составил 712,8 тыс. рублей. Это на 10% выше результата годичной давности (647,8 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам исследования данных 4100 кредиторов.

Учитывая тот факт, что средняя цена нового автомобиля, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2018 года достигла 1 383 тыс. рублей, получается, что средний размер автокредита равен 51,5% от этой суммы. При этом год назад данный показатель составлял 48,4% от средней цены автомобиля (1 337,1 тыс. руб.).

Наибольший средний размер автокредита зафиксирован в Москве (1 013,8 тыс. руб.). В остальных субъектах РФ он оказывается ниже отметки в 1 млн рублей. Так, в Подмосковье этот показатель составляет 861,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 837,7 тыс. рублей. Из нестоличных регионов в этом плане лидирует Краснодарский край (805 тыс. руб.), которому совсем немного уступает Ханты-Мансийский АО (796,2 тыс. руб.).