 АВТОСТАТ | «Каркаде» в 1 полугодии увеличила продажи автомобилей Porsche на 60%

11.08.18 Прочитали 545 раз

«Каркаде» в 1 полугодии увеличила продажи автомобилей Porsche на 60%

Porsche Cayenne

Компания «Каркаде», которая является официальным партнером программы «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», по итогам первого полугодия 2018 года увеличила количество лизинговых сделок на автомобили Porsche более чем на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, «Каркаде» в очередной раз подтвердила свое первенство в лизинговых продажах Porsche в России. Наибольшим спросом у лизингополучателей пользуется Porsche Cayenne, среди других наиболее популярных моделей – Porsche Macan и Panamera.

Как сообщает пресс-служба «Каркаде», компания намерена уверенно удерживать лидерство в общем объеме лизинговых продаж автомобилей Porsche в России, реализуя специальные предложения и предлагая своим клиентам целый комплекс преимуществ – как при оформлении автомобиля в финансовую аренду, так и в процессе всего цикла сотрудничества. Специальные лизинговые тарифы, графики со сниженными ежемесячными платежами, личный кабинет и возможность перевода автомобиля в собственность на физическое лицо – все это формирует комплексный пакет предложений на рынке лизинговых услуг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Porsche реализовали 2144 автомобиля – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки лизинг f&i авторынок россии porsche

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