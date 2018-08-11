«Каркаде» в 1 полугодии увеличила продажи автомобилей Porsche на 60%

Компания «Каркаде», которая является официальным партнером программы «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», по итогам первого полугодия 2018 года увеличила количество лизинговых сделок на автомобили Porsche более чем на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, «Каркаде» в очередной раз подтвердила свое первенство в лизинговых продажах Porsche в России. Наибольшим спросом у лизингополучателей пользуется Porsche Cayenne, среди других наиболее популярных моделей – Porsche Macan и Panamera.

Как сообщает пресс-служба «Каркаде», компания намерена уверенно удерживать лидерство в общем объеме лизинговых продаж автомобилей Porsche в России, реализуя специальные предложения и предлагая своим клиентам целый комплекс преимуществ – как при оформлении автомобиля в финансовую аренду, так и в процессе всего цикла сотрудничества. Специальные лизинговые тарифы, графики со сниженными ежемесячными платежами, личный кабинет и возможность перевода автомобиля в собственность на физическое лицо – все это формирует комплексный пакет предложений на рынке лизинговых услуг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Porsche реализовали 2144 автомобиля – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.