Каждый второй автомобиль Ford продается в кредит

Около половины автомобилей Ford в России традиционно реализуется в кредит. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Ford Sollers, отметив, что самые популярные модели среди потребителей автокредитов – Ford Focus и Ford Kuga, которые в целом являются самыми продаваемыми в российской линейке. Доля государственных программ льготного автокредитования за первое полугодие 2018 в кредитных продажах Ford составила – для программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» 29% и 24% соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Ford реализовали 25665 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в начале августа компания Ford Sollers запустила собственную программу «Первый автомобиль от Ford» с целью поддержки начинающих водителей, выбравших Ford в качестве первого автомобиля. Суммарная выгода по программе «Первый автомобиль от Ford» составит до 10% от стоимости автомобиля. Программа рассчитана на покупателей, не владевших прежде автомобилем. Согласно условиям программы, суммарный бонус в размере до 10% от стоимости автомобиля предоставляется при приобретении в кредит компактного автомобиля Ford Fiesta (доступен с кузовами хэтчбек и седан) или компактного кроссовера Ford EcoSport. По данным Ford, автомобили B-класса чаще всего выбирают российские покупатели, приобретающие свой первый новый автомобиль.