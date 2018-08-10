Infiniti в 1 полугодии реализовал в России более 100 автомобилей в кредит

По итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Infiniti реализовали более 100 автомобилей в кредит. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки, добавив, что в общем объеме реализации автомобилей Infiniti в отчетный период кредитные продажи составили 4%. Наибольшим спросом пользовались автомобили Infiniti QX60 и новый Infiniti QX80, что обусловлено выгодными условиями, благодаря специальным кредитным программам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам шести месяцев 2018 года продажи Infiniti на российском рынке составили 2145 автомобилей, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. На данный момент дилерская сеть бренда Infiniti включает 18 официальных центров на территории России.