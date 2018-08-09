 АВТОСТАТ | Каждый четвертый автомобиль Skoda продается в кредит

09.08.18 Прочитали 241 раз

Каждый четвертый автомобиль Skoda продается в кредит

Skoda Rapid 2017 2

По итогам первого полугодия 2018 года доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки Skoda составляет порядка 25%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, добавив, что около 40% от кредитных продаж бренда в отчетный период прошли по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль». Прекращение государственных программ, по его словам, не оказало сильного влияния на динамику продаж марки Skoda.

«Благодаря сбалансированному продуктовому портфолио все модели марки Skoda в равной степени пользуются спросом у клиентов, в том числе у приобретающих автомобиль в кредит. Тем не менее, лидирует по кредитным продажам городской лифтбек Skoda Rapid», – отметил Алексей Почечуев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам шести месяцев 2018 года продажи Skoda в нашей стране составили 36339 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i автокредитование продажи skoda

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