«Европлан» в 1 полугодии увеличил объем нового бизнеса на 20%

Автолизинговая компания «Европлан» по итогам первого полугодия 2018 года увеличил объем нового бизнеса на 20% до 37,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», в отчетный период компании удалось в очередной раз показать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями – российскими компаниями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – «Европлан» заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

«Европлан» продолжает развитие сотрудничества и партнерских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4000 дилерскими центрами по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получают возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как аванс от 5% до 49%, нулевое удорожание, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.