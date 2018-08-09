 АВТОСТАТ | «Европлан» в 1 полугодии увеличил объем нового бизнеса на 20%

09.08.18 Прочитали 265 раз

«Европлан» в 1 полугодии увеличил объем нового бизнеса на 20%

GAZelle row

Автолизинговая компания «Европлан» по итогам первого полугодия 2018 года увеличил объем нового бизнеса на 20% до 37,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», в отчетный период компании удалось в очередной раз показать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями – российскими компаниями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – «Европлан» заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

«Европлан» продолжает развитие сотрудничества и партнерских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4000 дилерскими центрами по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получают возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как аванс от 5% до 49%, нулевое удорожание, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг продажи f&i

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

В 1 полугодии россияне потратили на новые автомобили более 1 трлн рублей

вчера, 16:24

Все новости

Статьи на тему

Эксперты: на российском авторынке растет неопределенность («ТАСС»)

вчера, 08:37

Все статьи

Инфографика на тему

Какие автомобили с АКП покупают россияне?

вчера, 14:34

Вся инфографика