ВТБ снижает ставки по автокредитам на Chevrolet Niva

ВТБ вносит изменения в программу автокредитования Chevrolet Niva Finance. Клиент может приобрести автомобиль Chevrolet Niva по единой фиксированной ставке 13,9%, не зависящей от срока кредитования и оформления страхования жизни.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, предложение распространяется на новые автомобили в рамках банковских продуктов «Автоэкспресс» и «Кредит с остаточным платежом». В некоторых сегментах снижение ставок по продуктам составило до 1,1 п.п. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

Программы предполагают оформление кредита по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. В рамках программы «Автоэкспресс» кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет, а время принятия решения составляет в среднем 30 минут. «Кредит с остаточным платежом» выдается на срок до трех лет, максимальный остаточный платеж – до 50% от первоначальной розничной стоимости автомобиля.

По итогам первого полугодия 2018 года доля автомобилей Chevrolet Niva, реализованных по кредитным программам, составила 23,15% от общего объема розничных продаж GM-АВТОВАЗ в России. Это на 4,7% больше, чем было продано за аналогичный период прошлого года, сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП. В настоящее время стоимость внедорожника Chevrolet Niva начинается от 623 тыс. рублей.