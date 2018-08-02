В России продажи автомобилей в кредит вышли на докризисный уровень

Во втором квартале 2018 года россиянами в кредит было куплено 208 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем за тот же период годичной давности. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.

Если сравнивать объемы выдачи автокредитов строго по итогам второго квартала и за последние пять лет, то нынешний показатель является рекордным и даже превосходит докризисный уровень. Так, с апреля по июнь 2014 года в нашей стране было выдано 205 тыс. автокредитов. Затем их объем стал снижаться, во втором квартале 2016 года достигнув «дна» - 135 тыс. проданных легковых автомобилей в кредит.

Стоит также отметить, что за этот период в России наблюдалось увеличение доли кредитных продаж. Если во втором квартале 2014 года она составляла 37,2%, то теперь выросла до 49,1%. Иными словами, с апреля по июнь нынешнего года каждый второй легковой автомобиль в стране был реализован в кредит.

Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.