 АВТОСТАТ | Infiniti представляет новые кредитные программы на покупку кроссовера QX50

12.07.18 Прочитали 598 раз

Infiniti представляет новые кредитные программы на покупку кроссовера QX50

Infiniti QX50

Одновременно со стартом продаж нового кроссовера QX50 компания Infiniti объявила о запуске кредитных программ на покупку новой модели в июле. Теперь новый автомобиль Infiniti QX50 2018 г.в. можно приобрести в кредит в рамках собственной программы Infiniti Finance по уникальной ставке от 8,5% на 3 года, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, на новый QX50 действует специальная программа Infiniti Invite, в рамках которой автомобиль можно приобрести на выгодных условиях с возможностью обновлять его каждые 3 года, платить по программе Infiniti Invite до двух раз ниже, чем по классическому кредиту, а также выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом.

Специальные кредитные условия действуют до 31 июля 2018 года в официальных дилерских центрах Infiniti.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», цена на новый кроссовер Infiniti QX50 стартует от 2,8 млн рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i автокредитование легковые автомобили

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