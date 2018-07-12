Infiniti представляет новые кредитные программы на покупку кроссовера QX50

Одновременно со стартом продаж нового кроссовера QX50 компания Infiniti объявила о запуске кредитных программ на покупку новой модели в июле. Теперь новый автомобиль Infiniti QX50 2018 г.в. можно приобрести в кредит в рамках собственной программы Infiniti Finance по уникальной ставке от 8,5% на 3 года, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, на новый QX50 действует специальная программа Infiniti Invite, в рамках которой автомобиль можно приобрести на выгодных условиях с возможностью обновлять его каждые 3 года, платить по программе Infiniti Invite до двух раз ниже, чем по классическому кредиту, а также выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом.

Специальные кредитные условия действуют до 31 июля 2018 года в официальных дилерских центрах Infiniti.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», цена на новый кроссовер Infiniti QX50 стартует от 2,8 млн рублей.