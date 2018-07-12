УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в Нижнем Новгороде на 60%

В первом полугодии 2018 банк УРАЛСИБ в Нижнем Новгороде выдал на 60% больше автокредитов, чем во втором полугодии 2017 года.

В первую очередь, это связано с реализацией новых программ автокредитования физических лиц. Так, с апреля 2017 года в банке действует программа «АВТОПАРТНЕР», которая позволяет приобрести новые отечественные и зарубежные автомобили, а также импортные автомобили с пробегом. Ставка по кредиту по данной программе от 9,9% годовых, сроки кредитования от 1 года до 5 лет, а первоначальный взнос составляет 20%.

В ноябре 2017 была запущена еще одна программа кредитования для физических лиц – «Сказка – без КАСКО». Главное преимущество этой программы – возможность приобрести автомобиль без оформления полиса КАСКО. Минимальный первоначальный взнос при этом составит 20%, а годовая ставка – от 13,9%.

«Автокредиты Банка УРАЛСИБ в настоящее время остаются одними из самых привлекательных банковских продуктов на рынке автокредитования, - отметил руководитель группы автокредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Нижнем Новгороде Виталий Окунев. - Программы пользуются популярностью и у тех, кто заинтересован в покупке автомобиля отечественного производства, и у тех, кто хотел бы приобрести иностранный автомобиль, в том числе премиум-класса. Среди преимуществ программы автокредитования Банка также стоит отметить улучшение условий кредитования для индивидуальных предпринимателей и возможность получения кредита по 2-м документам».