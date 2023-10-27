Список мероприятий в 2023 году

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Москва
|MYSTERY SHOPPING по автомобильным сервисам с Евгением Горянским
|АВТОМАРКЕТОЛОГ
|Роман Тарамакин
info@automarketolog.ru
+7 (495) 978-77-80
Москва
|Новая реальность: как увеличить выкуп и сохранить клиента?
|АВТОБОСС
|Валерия Гулько
info@aboss.ru
+7 (495) 989-11-26
Москва
|CAR X: Революция В Автобизнесе
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
Сочи
|Всероссийская конференция TAXI-2023
|Общественный союз такси
|Анна Микина
manager@odm.events
+7 (908) 169-10-85
ONLINE
|Оперативка АВТОСТАТ
(итоги сентября)
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"