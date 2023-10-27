Список мероприятий в 2023 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2023 году

Прошедшие мероприятия в 2023 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
26 октября/
Москва		MYSTERY SHOPPING по автомобильным сервисам с Евгением ГорянскимАВТОМАРКЕТОЛОГРоман Тарамакин
info@automarketolog.ru
+7 (495) 978-77-80
26 октября/
Москва		Новая реальность: как увеличить выкуп и сохранить клиента?АВТОБОССВалерия Гулько
info@aboss.ru
+7 (495) 989-11-26
10-11 октября/
Москва		CAR X: Революция В АвтобизнесеАВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
5-6 октября/
Сочи		Всероссийская конференция TAXI-2023Общественный союз таксиАнна Микина
manager@odm.events
+7 (908) 169-10-85
4 октября/
ONLINE		Оперативка АВТОСТАТ
(итоги сентября)		АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

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