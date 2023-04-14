Список мероприятий в 2022 году

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|Контакты
Москва
|MIMS Automobility Moscow
|ООО «АйТиИМФ Экспо» / ITEMF Expo
|Анастасия Медовая
+7 (925) 078-73-07
anastasia.medovaya@itemf.ru
Москва, очно
|Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты
|АВТОСТА
|Александр Шацкий, ash@autostat.ru
Москва, очно
|ForAuto-2022
Авторынок России.
Итоги и прогнозы.
|АВТОСТАТ
|Александр Шацкий ash@autostat.ru
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"