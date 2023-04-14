Список мероприятий в 2022 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2022 году

Прошедшие мероприятия в 2022 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
22-25 августа/
Москва		MIMS Automobility MoscowООО «АйТиИМФ Экспо» / ITEMF ExpoАнастасия Медовая
+7 (925) 078-73-07
anastasia.medovaya@itemf.ru
16 августа/
Москва, очно		Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компонентыАВТОСТААлександр Шацкий, ash@autostat.ru
16 февраля/
Москва, очно		ForAuto-2022
Авторынок России.
Итоги и прогнозы.		АВТОСТАТАлександр Шацкий ash@autostat.ru

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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