Список мероприятий в 2010 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2010 году

Прошедшие мероприятия в 2010 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
16 декабря/
Москва		19-я Международная автомобильная конференция "Итоги работы автомобильной промышленности России"АСМ-холдингМартынова Наталья
(495) 625-54-84
(martinova@asm-holding.ru)
13 декабря/
Москва		Клуб руководителей автобизнеса AutoBOSS Итоговая встреча годаAUTOcadrНаталья Ворвулева
(495) 989-11-26
(pr@autokadr.ru)
8-9 декабря/
Москва		Семинар "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов"АА "АВТОСТАТ"Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51
(dlavrenev@autostat.ru)
1-2 декабря/
Калуга		Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2010"Газета "ВЕДОМОСТИ"Лариса Белоусова
(495) 956-25-36
(l.belousova@vedomosri.ru)
30 ноября/
Санкт-Петербург		Форум SGS Автогонки за качеством: Лучшие практики управления бизнесом в автомобильной отраслиSGSВладислав Говорков
(812) 449-04-62
(vladislav.govorkov@sgs.com)
26 ноября/
Москва		XIII Всероссийский АвтофорумOn-ConferenceЕкатерина Кассина
(495) 510-21-80
(kassina@onconference.ru)
22-23 ноября/
Москва		2-ая ежегодная конференция "Рынок моторных масел и автохимии-2010"RUSMET(495) 989-26-74
Антонова Светлана
(antonova@rusmet.ru)
Тырнова Галина
(tyrnova@rusmet.ru)
22 ноября/
Москва		Ежегодная конференция "Автозапчасти-2010"RUSMET(495) 989-26-74
Антонова Светлана
(antonova@rusmet.ru)
Тырнова Галина
(tyrnova@rusmet.ru)
25-26 августа/
Москва		3-я Профессиональная конференция "Росавтодилер-2010"РОАДТатьяна Лавренова
+7 (903) 001-47-74
(lavrenovat@kr.avtomir.ru)
20-21 апреля/
Москва		II национальная конференция "Автобизнес России-2010"Light Business forumОргкомитет
(495) 621-76-83, 621-00-74
(bdv@lb-f.ru)
20 апреля/
Москва		Автомобильная конференция в рамках выставки "Коммерческий Автотранспорт"АСМ-холдингВасилий Сеин
(495) 626-04-71
(vasein@asm-holding.ru)
20 апреля/
Москва		XII Автофорум "Интеграция российского автобизнеса в мировое бизнес сообщество"OnСonferenceОргкомитет
(495) 510-21-80
(info@onconference.ru)
6 апреля/
Санкт-Петербург		5-ая международная конференция "Рециклинг отходов - АВТОРЕЦИКЛИНГ"Журнал "Рециклинг отходов"Светлана Костюченкова
(812) 516-50-98
(konfar@mail.ru)
16-18 марта/
Москва		13-й международный Российский Автомобильный ФорумAdam Smith CONFERENCESЛуиза Обадия
(495) 232-40-60
(louise@adamsmithconferences.com)
(moscow@adamsmithconferences.com)
9-10 марта/
Москва		Международная научно-техническая конференция "Шинный бизнес: проблемы и перспективы"ЗАО ПИК "МАКСИМА"Олеся Подвольская
(499) 795-39-99
(event@maxima-expo.ru)
15-16 февраля/
Санкт-Петербург		IV ежегодная международная конференция AvtoInvestАНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций", НАПАКСвиридова Майя
(812) 622-14-87
(sviridova@investa.spb.ru)
(maya.peterburg@rambler.ru)
26 января/
Москва		Круглый стол "Итоги работы автомобильной промышленности в 2009 году"АСМ-холдингВасилий Сеин
(495) 626-04-71
(vasein@asm-holding.ru)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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