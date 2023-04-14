Список мероприятий в 2010 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|19-я Международная автомобильная конференция "Итоги работы автомобильной промышленности России"
|АСМ-холдинг
|Мартынова Наталья
(495) 625-54-84
(martinova@asm-holding.ru)
Москва
|Клуб руководителей автобизнеса AutoBOSS Итоговая встреча года
|AUTOcadr
|Наталья Ворвулева
(495) 989-11-26
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Семинар "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов"
|АА "АВТОСТАТ"
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51
(dlavrenev@autostat.ru)
Калуга
|Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2010"
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Лариса Белоусова
(495) 956-25-36
(l.belousova@vedomosri.ru)
Санкт-Петербург
|Форум SGS Автогонки за качеством: Лучшие практики управления бизнесом в автомобильной отрасли
|SGS
|Владислав Говорков
(812) 449-04-62
(vladislav.govorkov@sgs.com)
Москва
|XIII Всероссийский Автофорум
|On-Conference
|Екатерина Кассина
(495) 510-21-80
(kassina@onconference.ru)
Москва
|2-ая ежегодная конференция "Рынок моторных масел и автохимии-2010"
|RUSMET
|(495) 989-26-74
Антонова Светлана
(antonova@rusmet.ru)
Тырнова Галина
(tyrnova@rusmet.ru)
Москва
|Ежегодная конференция "Автозапчасти-2010"
|RUSMET
|(495) 989-26-74
Антонова Светлана
(antonova@rusmet.ru)
Тырнова Галина
(tyrnova@rusmet.ru)
Москва
|3-я Профессиональная конференция "Росавтодилер-2010"
|РОАД
|Татьяна Лавренова
+7 (903) 001-47-74
(lavrenovat@kr.avtomir.ru)
Москва
|II национальная конференция "Автобизнес России-2010"
|Light Business forum
|Оргкомитет
(495) 621-76-83, 621-00-74
(bdv@lb-f.ru)
Москва
|Автомобильная конференция в рамках выставки "Коммерческий Автотранспорт"
|АСМ-холдинг
|Василий Сеин
(495) 626-04-71
(vasein@asm-holding.ru)
Москва
|XII Автофорум "Интеграция российского автобизнеса в мировое бизнес сообщество"
|OnСonference
|Оргкомитет
(495) 510-21-80
(info@onconference.ru)
Санкт-Петербург
|5-ая международная конференция "Рециклинг отходов - АВТОРЕЦИКЛИНГ"
|Журнал "Рециклинг отходов"
|Светлана Костюченкова
(812) 516-50-98
(konfar@mail.ru)
Москва
|13-й международный Российский Автомобильный Форум
|Adam Smith CONFERENCES
|Луиза Обадия
(495) 232-40-60
(louise@adamsmithconferences.com)
(moscow@adamsmithconferences.com)
Москва
|Международная научно-техническая конференция "Шинный бизнес: проблемы и перспективы"
|ЗАО ПИК "МАКСИМА"
|Олеся Подвольская
(499) 795-39-99
(event@maxima-expo.ru)
Санкт-Петербург
|IV ежегодная международная конференция AvtoInvest
|АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций", НАПАК
|Свиридова Майя
(812) 622-14-87
(sviridova@investa.spb.ru)
(maya.peterburg@rambler.ru)
Москва
|Круглый стол "Итоги работы автомобильной промышленности в 2009 году"
|АСМ-холдинг
|Василий Сеин
(495) 626-04-71
(vasein@asm-holding.ru)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"