Ждать ли предновогодних скидок на автомобили в 2023 году?

Высокие цены стали основным тормозом для российского авторынка, на котором с расширением предложения обостряется конкуренция. Стоит ли в этих условиях ждать предновогодних распродаж и на какой дисконт можно рассчитывать? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автомобильным дилерам.

Даниил Серебряков, руководитель отдела маркетинга, компания «Звезда Невы»:

- Большинство марок, с хорошей доступностью автомобилей, включая Honda, предлагают своим клиентам в декабре – январе хороший дисконт, что стимулирует спрос и позволяет дилеру войти в новый год с оптимальным стоком по количеству и модельному миксу.

В период с декабря по февраль – выгоды на максимуме, а автомобили предыдущего года в интересных комплектациях еще есть в наличии. На автомобили премиум-сегмента реальный дисконт может достигать 1 млн рублей при покупке с использованием кредитных программ и трейд-ин. На размер дисконта, предоставляемого конечному покупателю, существенно влияют уровень поддержки дилерских продаж со стороны дистрибьютора и потребность дилера в оптимизации склада. Традиционно максимальный дисконт предоставляется на марки/модели, выводимые из продаж, не пользующиеся спросом, либо стремящиеся занять максимальную долю рынка.

Больших скидок на автомобили ушедших брендов ждать не стоит, так как их складские остатки невелики, а спрос есть. Цены на автомобили ряда премиальных марок, поставленных по параллельному импорту, имеют тенденцию к снижению. Это происходит по мере пересадки потенциальных клиентов данных марок на китайские машины, либо, если партия автомобилей изначально предлагалась рынку по завышенной цене.

Традиционно нет скидок на дефицитные модели и комплектации. Не стоит ждать скидок на Zeekr, Foton, новинки от Changan и Chery.

Откладывать покупку автомобиля без веских причин однозначно не следует, так как цены и кредитные ставки регулярно растут. Резкого повышения цен в декабре – январе ждать не стоит. Ощутимые корректировки ожидаем в феврале и марте. При отсутствии глобальных изменений в геополитике и доступности автомобилей, рост цен на новые автомобили в первом квартале 2024 года вряд ли превысит 5%. В 2024 году цены на востребованные рынком марки/модели продолжат расти, так как дефицит новых автомобилей сохранится.

Дмитрий Шмарай, руководитель отдела продаж новых автомобилей, «Автополе»:

- Рассчитывать на предновогодние скидки стоит. У дилеров и дистрибьюторов на складах достаточно автомобилей, чтобы перекрыть приостановку поставок на китайские праздники. Нужно понимать, что в большинстве своем на нашем рынке представлены крупные автомобильные компании с налаженной логистикой, которые предусматривают такие ситуации и недостатка автомобилей в начале года не будет. Важно обратить внимание на другой момент: к концу года все бренды и дилеры будут стремиться выполнить свой годовой план, и за счет этого будут делать скидки. Также есть смысл не затягивать с покупкой тем, кто хочет приобрести автомобиль в кредит. Для них начало декабря будет лучшим временем, так как в середине месяца ожидается повышение ставок по кредитам. В январе нас ждет ежегодная индексация цен, и при сохранении скидок на прежнем уровне приобретение автомобиля выйдет дороже.

Естественно, самые большие скидки можно получить при покупке в кредит и сдаче автомобиля в зачет. В таком варианте на некоторые бренды, официально продающиеся в России, дисконт может доходить до 1 млн рублей. На него можно рассчитывать при покупке флагманских моделей стоимостью от 5 млн рублей. На автомобили ценой до 3 млн рублей вполне реально получить скидку до 500 тыс. рублей. Важно понимать, что скидки будут давать только на автомобили, которые есть в запасе на складах. Если же модель дефицитная, например, как Changan Hunter, то на большие дисконты рассчитывать не стоит. То же самое с моделями ушедших брендов – из-за увеличения утилизационного сбора привезти такие автомобили сейчас гораздо дороже, следственно нет смысла давать большие скидки.

В этом году повышения цен, скорее всего, уже не будет, разве что может увеличиться процентная ставка по кредитам. Индексацию стоит ждать в январе – феврале в пределах 2 – 5% как стандартную процедуру. Факторов, которые влияют на цену автомобиля, очень много. Это курсы валют, ставка рефинансирования, таможенные и налоговые сборы, количество машин на складах и др. К сожалению, в нынешней ситуации прогнозировать что-то в перспективе более трех месяцев очень трудно. Но важно помнить, что за последние 10 лет автомобили только дорожали и, если вы нашли автомобиль, который вам нравится, то затягивать с покупкой не стоит, так как завтра он вполне вероятно станет дороже.

Михаил Подушко, директор по маркетингу, Wagner Auto:

- Сейчас слишком много противоречивых внешних факторов, оказывающих влияние на рынок. Что будет с ключевой ставкой, поставками автомобилей, валютным курсом – сложно спрогнозировать. Но уже сейчас у дилеров есть много выгодных предложений, поэтому для покупателей нет смысла откладывать покупку.

В целом по многим маркам дилеры готовы давать существенные скидки, продавать автомобили «в ноль», дарить подарки при покупке. Скорость поставок сейчас опережает продажи, все последние макрособытия (утильсбор, ключевая ставка) не стимулируют спрос.

Цены постоянно «ползут» вверх, ушли времена, когда новые прайсы приходили 1 – 2 раза в год в известные числа. По большому счету многое зависит от наличия у конкретного производителя цели по завоеванию рынка и готовности пожертвовать маржой ради доли. То, что с нового года цены вырастут у большинства марок, – это очевидно, а у некоторых цены поднимутся и в конце этого, и в начале следующего года.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления, автомобильный маркетплейс FRESH:

- На сегодняшний день предпосылок для появления скидок в автосалонах нет в связи с сохраняющимся дефицитом новых машин в нескольких сегментах, таких как бюджетные седаны, автомобили со стоимостью от одного до двух миллионов рублей. Однако к концу года, когда дилерам необходимо будет выполнять план продаж, обозначенный производителями, возможно появление специальных предложений, например, выгодная покупка по системе трейд-ин. Наиболее вероятна возможность появления выгодных условий на приобретение автомобиля в ценовой категории от двух до трех миллионов рублей, так как в ней практически отсутствует дефицит. Стимулом для представителей авторитейла делать скидку потребителям станет факт снижения спроса на новые машины по причине роста цен на них и стоимости кредитов.



По прогнозам, уровень инфляции к концу 2023 года составит 7,5%, что негативно отразится на стоимости новых автомобилей в начале 2024 года. Поэтому если планируется покупка новой машины, ее не стоит откладывать. Так как китайские автоконцерны планируют в 2024 году отмечать Новый год с 9 по 15 февраля, который обычно празднуют 15 дней, и многие поставщики не работают 30 – 40 дней, то дилеры заранее позаботятся о заказе большей партии новых машин по сравнению с традиционными закупками в течении года. При этом не стоит забывать о тех моделях, которые производятся в России – на заводе Haval в Тульской области, предприятии «Автотор» в Калининграде, а также Geely под Минском (но поставки осуществляются и на российский рынок). Так что очевидного дефицита китайских автомобилей в начале 2024 года ждать не стоит.



Скидка при продаже машины всегда рассчитывается индивидуально, так как ее размер зависит от разных факторов. Прежде всего, это ликвидность автомобиля, его стоимость, уровень спроса на него и выполнение плана по продажам. На самые востребованные модели на рынке, учитывая и популярные иномарки 2022 года выпуска, вряд ли удастся получить скидку, а вот на модели прошлых поколений, например, на дорейстайлинговую версию Chery Tiggo 4, – вполне возможно. При этом существенного снижения цен в сегменте новых автомобилей ждать не стоит, потому как логистические издержки дилеров и производителей регулярно растут с ужесточением санкций в отношении РФ и стран, готовых к партнерству с Россией, а увеличение утилизационного сбора негативно повлияло на ценообразование у автопроизводителей. Инфляция и существующий дефицит предложения в сегменте новых машин тоже станут причинами роста стоимости автомобилей до конца 2023 года. При этом в начале следующего года вряд ли увеличение стоимости новых машин будет значительным, так как обычно ажиотажного спроса в первые месяцы года на автомобили нет.

Александр Шапринский, директор по развитию, сеть дилерских центров «Прагматика»:

- Наилучшая ситуация для покупки автомобиля уже наступила в ноябре, поскольку курс доллара стал ниже, машин у дилеров скопилось достаточно, чтобы продажи ускорились. Мы наблюдаем классический ноябрь – декабрь, когда у дилеров есть стоки, действуют бонусные программы дистрибьюторов и, конечно, традиционные распродажи автомобилей в связи со сменой модельного года.

На дисконтные программы и существенные выгоды могут рассчитывать потребители отечественных и китайских брендов. У тех брендов, где налажена полноценная работа и выстроены отношения между дистрибьюторами и дилерами в части поставок машин, бонусных программ и других опций, важных для клиента.

В текущей ситуации до конца года повышение стоимости автомобилей не предвидится. Основной фактор – текущий курс рубля по отношению к доллару и другим валютам. А некоторые производители, как мы видим, уже начинают снижать цены на отдельные модели и комплектации.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Клиенты могут воспользоваться бонусными программами и привилегиями, не дожидаясь нового года. Уже в ноябре новые автомобили премиум-класса доступны на выгодных условиях. На покупку обновленного BMW X6 2023 года выпуска в комплектации М Sport действуют привилегии до полумиллиона рублей. Полноприводный электрический лифтбек Zeekr 001 мощностью 544 л.с. можно приобрести на 6% дешевле. Выгода при покупке рестайлинговой версии Volvo ХС90 составит 10%, а при приобретении Audi Q5 Sportback – 13%, Audi A6 V поколения – 15%. В декабре традиционно ожидаются новогодние предложения от брендов, такие как поддержка трейд-ин, а также более длительное гарантийное обслуживание.

Ценообразование на российском автомобильном рынке зависит от множества внешних факторов. Цены 2023 года на китайские автомобили сформировались в 2022 году, когда курс юаня поднимался до 18 рублей. С тех пор курс понизился, но после поднятия цен производители не снижали их вслед за курсом. При этом появилась возможность корректировки стоимость автомобилей программами поддержки продаж, в зависимости от того, какими инструментами пользуется покупатель. Новогодние привилегии распространяются и на автомобили китайских брендов. Уже сейчас модели премиального бренда Aito предлагаются со скидкой до 6%, такие же привилегии распространяются на автомобили представительского класса Hongqi E-HS9.



На практике специальные предложения на автомобили, поставленные по параллельному импорту, действуют уже сейчас и обеспечивают выгоду до 15%. Объем привилегий зависит от многих факторов, в том числе от интереса покупателей. На модели с устойчивым спросом предновогоднее снижение всегда минимально.

В автобизнесе существует коэффициент покрытия склада продаж. Еще недавно мы ориентировались на 2,5. Когда для продажи 100 автомобилей в месяц их запас на складе должен составить не менее 250-ти. Сегодня этот показатель меньше единицы. Оборачиваемость значительно выросла. В том числе и благодаря изменению в поведении клиентов. Сегодня никто не посещает дилерский центр по несколько раз. Клиенты приходят, договариваются и приезжают второй раз на выдачу автомобиля. Никаких запасов машин 2022, а тем более 2021 года выпуска, которые могли бы стать основой для большой новогодней распродажи, в дилерских центрах нет.

Кроме текущих курсов валют на ценовую политику производителей влияют логистические издержки на доставку автомобилей, возросшие расходы на утилизационный сбор, инфляционные ожидания. Совокупность этих факторов станет причиной роста цен в начале 2024 года в целом, а конкретную величину роста будет определять каждый производитель в отдельности. С начала 2024 года повышение стоимости автомобилей ожидается почти у всех брендов. В среднем цены на автомобили могут увеличить до 15%. Многие производители готовы были сделать это уже вчера, но не желают делать это первыми и оставаться какое-то время единственным производителем с повышенной ценой. В итоге все стараются дождаться нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость автомобилей.