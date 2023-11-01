Как отмена «двойного НДС» повлияет на вторичный авторынок России?

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «двойного НДС» при перепродаже автомобилей с пробегом для юрлиц. Как это повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров, и какие преимущества получат рядовые потребители в случае принятия данного законопроекта? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Юрий Савичев, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир»:

- В настоящее время дилеры используют классические схемы покупки автомобилей с пробегом по договору купли-продажи у физических лиц и у юридических лиц с полным НДС по схемам «обмен» или «выкуп». Покупки автомобилей с пробегом между дилерами друг у друга в настоящее время остаются нерентабельными, так как при дальнейшей перепродаже НДС начисляется не на доход, как по схемам обмен и выкуп у физических лиц, а на полную стоимость автомобиля, что делает данный вид деятельности убыточным. Средняя маржа составляет 10%, а НДС нужно заплатить 20% со всей стоимости автомобиля. В случае принятия данного законопроекта у дилеров появится возможность добавить дополнительный источник поступления автомобилей с пробегом на склад в виде покупки тех автомобилей, которые им нужны у другого юридического с целью дальнейшей перепродажи.

На мой взгляд, не стоит ждать существенного снижения стоимости автомобилей с пробегом после отмены «двойного НДС». В настоящее время на сильно конкурентном рынке трудно говорить о том, что у дилеров автомобили с пробегом стоят дороже, чем у частников. В отдельных случаях, возможно, логика в этом присутствует, но в большинстве своем разница в цене незначительная. Зачастую, наоборот, при покупке автомобиля с пробегом в кредит или с услугой trade-up клиент может рассчитывать на цену покупки у дилера ниже среднерыночной на аналогичный автомобиль, чем у частников. Безусловно, отмена «двойного НДС» разгонит объем продаж автомобилей с пробегом у дилеров, у которых остро стоит проблема со сроком оборачиваемости склада. Данная поправка позволит оборачивать склад автомобилей быстрее, т.к. добавляется еще один канал сбыта в виде продажи «перестойного» автомобиля по более привлекательной цене другому игроку рынка.

По моим ощущениям, доля продаж автосалонов на вторичном рынке составляет около 10 – 15% от всего рынка автомобилей с пробегом в стране. В случае отмены «двойного НДС» эта доля может увеличиться еще на 5% – благодаря возможности покупки дилерами у других дилеров автомобилей с пробегом, не закладывая в себестоимость +20% НДС, как это происходит сейчас. Для рядовых потребителей появится возможность приобрести у дилера в своем регионе тот автомобиль, который ему нужен, за счет того, что региональный дилер, в свою очередь, сможет под данного клиента приобрести необходимый ему автомобиль в другом регионе (у другого дилера) без завышения себестоимости на полный НДС.

Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса FRESH:

- Необходимость отмены двойного НДС назревает уже давно. Так, при продаже новых машин все предельно ясно: первичный НДС заложен в стоимость нового автомобиля, который продается впервые. На вторичном рынке ситуация иная и не самая благоприятная. Если дилер приобретает машину с пробегом у физического лица, то он не платит НДС. А в случае купли-продажи между юридическими лицами, второй покупатель вынужден платить НДС с полной стоимости автомобиля. А к вычету может предъявить только НДС со своей наценки. Все это приводит к тому, что итоговая стоимость машины становится значительно выше среднерыночной, что невыгодно ни покупателю, ни продавцу, потому что дорогой продукт сложнее реализовать.

Отсюда появились нередкие «серые» схемы, когда покупателем, вместо юридического лица, выступал обычный человек. Безусловно, попытки сэкономить не добавляли прозрачности рынку и, как следствие, доверия его участникам.

Новый законопроект предполагает, что при совершении сделки между юридическими лицами налоговая база будет определяться «как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных автомобилей и мотоциклов с учетом налога».

Сейчас принятие подобного закона станет ощутимой поддержкой для многих участников отечественного авторынка. Во-первых, международные санкции коснулись продаж автомобилей с пробегом в наименьшей степени. Значит, этот сегмент выйдет в лидеры, и его надо развивать и модернизировать. Во-вторых, возможность совершать сделки на выгодных условиях между дилерами поможет сделать автомобили с пробегом доступными по всей России. Ведь сейчас многие компании разворачивают свою работу в регионах, где спрос на автомобили начинает расти. В-третьих, после принятия изменений можно ожидать рост доли дилерских центров в сегменте продаж автомобилей с пробегом с 15% (именно столько дилеров сегодня официально занимаются вторичным рынком) до 35%.

Что касается цен, а именно этот вопрос чаще всего волнует покупателей, то здесь делать однозначные прогнозы пока достаточно сложно. Рынок автомобилей с пробегом в меньшей мере, но зависит от общей экономической ситуации. И если будет расти стоимость новых машин, то, соответственно, вырастут в цене и автомобили с пробегом. Другое дело, что теперь, скорее всего, минимальными станут наценки между дилерами, что позволит сохранять привлекательную для конечного потребителя цену на каждый автомобиль.

Александр Истомин, директор «РОЛЬФ Дмитровка» и «РОЛЬФ Северо-Запад»:

- В настоящее время дилер покупает автомобили преимущественно у населения и продает их потом конечным потребителям для использования: физлицам и юрлицам. Что может поменяться? На текущий момент нам невыгодно выкупать автомобили у дилеров, а другим дилерам также невыгодно покупать у нас. И в случае принятия данного законопроекта и действия той же льготы, что и для физлиц – оплаты только межценового НДС, изменится спектр клиентов. Их станет больше, так же как разных конфигураций сделок, например: физлицо – юрлицу, юрлицо – юрлицу, перепродавец – юрлицу и так далее. И все они будут в правовом поле.

Отмена «двойного НДС», вероятнее всего, почти никак не повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров, потому что она регулируется спросом. И количество автомобилей с пробегом на рынке останется тем же самым. Поэтому это, скорее всего, повлияет на «обеление» рынка перепродавцов. Например, какой-нибудь региональный дилер сможет наполнять свои стоки за счет покупки у других дилеров нужного количества автомобилей. Сейчас это работает через прослойки физлиц для того, чтобы не платить двойной НДС.

На сегодняшний день, по последним данным, дилеры занимают около 8% доли вторичного авторынка. Доля сделок может увеличиться, потому что очень вероятно, что дилеры будут использовать возможность покупки и продажи друг другу как дополнительный инструмент пополнения стока, либо реализации стока каких-нибудь автомобилей, которые в данном регионе могут не пользоваться спросом. На мой взгляд, рядовые потребители, скорее всего, получат преимущество от «обеления» рынка. Из-за того, что дилеры очень чутко реагируют на спрос внутри региона, на то, какие автомобили нужны для их клиентов и их аудитории, клиенты будут получать больший ассортимент.

Алексей Подщеколдин, президент РОАД:

- Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» неоднократно обращалась в правительство РФ и профильные ведомства с просьбой рассмотреть отмену «двойного НДС» как серьезного барьера на пути к цивилизованному вторичному рынку. Ведь сейчас сделки между юридическими лицами практически нереальны при действующем налоге в 20% НДС при перепродаже.

От имени всего дилерского сообщества благодарим за первый, но столь важный шаг на финишной прямой, к которой мы шли почти 8 лет. Мы надеемся на принятие данного закона, что позволит повысить прозрачность авторынка, улучшить качество услуг для потребителя и значительно увеличить объем налоговых поступлений в бюджет государства.

Доля официальных дилеров на вторичном авторынке России составляет в среднем 10 – 12%, а на зарубежных развитых рынках эта цифра доходит до 60%. Ведь это очевидно, что потребитель заинтересован в покупке автомобиля с прозрачной историей и гарантией, что дает юридическое лицо. Отмена «двойного НДС» в первую очередь повысит долю официальных продаж на рынке с появлением ответственности перед покупателем по закону о защите прав потребителя и, тем самым, улучшит качество продаваемых автомобилей. При этом откроется возможность оптовых продаж автомобилей и перераспределения рынков региональных, чего сейчас крайне не хватает – ведь многие едут за автомобилями с пробегом в Москву из-за небольшого количества предложений в регионах. И, конечно, отмена «двойного НДС» будет способствовать развитию целой индустрии аукционов на вторичном рынке, снижению мошенничества при сделках между частными лицами, да и улучшит дорожную безопасность.