Какие китайские автомобили оказались в дефиците в России?

По данным участников авторынка, некоторые китайские производители не способны сегодня обеспечить своих дилеров необходимым количеством машин. На какие модели спрос превышает предложение, и сколько может составлять срок ожидания автомобилей покупателями? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «АВИЛОН»:

- Дефицит отдельных моделей сегодня действительно присутствует среди китайских брендов. При этом нельзя сказать, что это ярко выраженный тренд, актуальный для всего сегмента. Например, по ряду марок – таких как Chery, OMODA, Geely, JAECOO нехватки автомобилей сегодня нет. Отмечу также, что четвертый квартал года у дилеров традиционно наиболее загруженный, как раз в плане количества поставляемых автомобилей.

Если отдельно рассматривать другие китайские бренды, то по FAW, например, самый дефицитный автомобиль на сегодня – T99. По марке GAC наблюдается нехватка по модели GS8. Спрос на нее сильно превышает предложение. Средний срок ожидания GS8 составляет около 1,5 – 2 месяцев.

По бренду Changan в дефиците сейчас автомобили CS35, CS55, UNI-T, Hunter Plus. Ожидание по ним может составить до четырех недель.

Присутствует определенная нехватка по марке Haval – в частности, по моделям F7 и F7x. В линейке бренда TANK дефицитным на данный момент является автомобиль 300 City.

Кроме того, среди дефицитных моделей стоит отметить EXEED RX и калининградский BAIC BJ40, на который, на фоне небольшого количества в дилерской сети наблюдается высокий спрос.

Нехватка тех или иных моделей по разным брендам в основном объясняется высоким спросом на них, а также неравномерными поставками на фоне проблем с логистикой. Стоит также отметить, что дефицит тех или иных моделей в розничной сети вызывают большие сделки с такси и каршерингом, которые созревают быстрее, чем плечо размещения производственного заказа и доставки машин на склады. Можно ожидать, что ситуация традиционно выровняется к концу первого квартала 2024 года, поскольку на период с декабря по февраль выпадают праздники, в том числе и затяжной китайский Новый год, когда разные части производственно-логистической цепочки будут на каникулах.

Валерий Коноплев, директор по продажам FAW и Jetta автохолдинга «WAGNER Auto»:

- В целом поставки автомобилей дилерам становятся все более упорядоченными и предсказуемыми. Впрочем, иногда наблюдаются и ситуации кратковременного взрывного спроса на новые модели.

По автомобилям FAW и Jetta дефицита нет, автомобили есть в наличии. Хотя бывают небольшие перерывы в поставках (не более 3 – 4 недель), которые очевидно связаны с логистикой. Дилер может этого избежать, держа на складе чуть больше автомобилей, то есть запас не на 1 месяц, а на 1,5 – 2. Конечно, если позволяют оборотные средства.

В целом в последние месяцы предложение начинает опережать спрос. Так как в целом все «китайцы» для потребителей примерно «на одно лицо» (известность низкая, лояльность отсутствует, большинство – кроссоверы с современным дизайном и мультимедиа), выигрывают марки, активные в медийном поле.

Так, по марке FAW сейчас дилер в первую очередь испытывает не дефицит автомобилей, а дефицит имиджевой рекламы от производителя: марка достойная, но требует классического продвижения в Интернете, на телевидении, радио, и т.д.

Во вторых, есть ряд сегментов, за которые FAW может побороться при расширении модельного ряда: четырех моделей для российского рынка явно мало (T55, T77, T99, B70), тем более, в Китае есть больше десятка интересных моделей FAW, например минивэн FAW Bestune M9. Пока же импортер планирует вывод на наш рынок еще трех моделей на 2024 год.

Армен Григорян, руководитель отдела продаж «Автополе OMODA&JAECOO»:

- На данный момент глобального дефицита марок и моделей на российском рынке нет. На текущий момент речь идет о 27 брендах и их подразделениях, а также 117 моделях. Существуют точечные проблемы, которые зависят от различных факторов, таких как спрос, производственные проблемы, логистические сложности, изменения в законодательстве и другие факторы.

Что касается сроков ожидания автомобиля, то здесь также все индивидуально и зависит не только от марки, но и от дилерского центра. Многие автосалоны выдают машины день в день конечному покупателю, кому-то приходится ждать свой автомобиль около двух недель. Чем надежнее салон для дистрибьютора, тем большая доступность автомобилей будет у дилерского центра.

На данный момент проблем с нехваткой марок и моделей нет, в наличии практически у каждого дилерского центра есть свой физический склад машин. Также на данный момент нет разницы между автомобилями локального производства и поставляемых по импорту. Но ситуация может всегда поменяться и будет зависеть от следующих факторов. Прежде всего, это мировой спрос на автомобили: если спрос на автомобили китайских марок в России или в других странах растет быстрее, чем производство, это может вызвать нехватку автомобилей. Во-вторых, автопроизводители могут столкнуться с проблемами в производстве, такими как нехватка компонентов, трудности в логистике или даже болезни, которые могут повлиять на объемы выпуска автомобилей.

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

- На данный момент на российском рынке широкий выбор автомобилей китайских брендов, что позволяет приобрести любую современную модель от внедорожника до электромобиля. Многие китайские автопроизводители зафиксировали рекордные уровни продаж летом 2023 года. Сейчас нет проблем с поставками китайских автомобилей, к примеру, достаточно моделей брендов Chery, EXEED, Geely, TANK и других. Кроме того, в октябре появились новые электрокары и гибридные автомобили китайского производства брендов Zeekr, BYD и Li, поставленные по параллельному импорту. Ожидаются новинки других китайских производителей, которые официально представлены на рынке РФ – например, EXEED RX 2023 и Geely Monjaro.

Спрос на китайские автомобили продолжает расти, так как новинки из КНР превосходят корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Китайские производители адаптировали свой модельный ряд, учитывая особенности российского климата и качество дорожного покрытия.