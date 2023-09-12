На сколько подорожают автомобили из-за падения рубля?

После индексации утильсбора с 1 августа и на фоне ослабления рубля в прошлом месяце 15 брендов, официально представленных на российском авторынке, переписали свои прайс-листы, что стало самым масштабным повышением цен на автомобили с мая 2022 года. Несмотря на это, в сентябре автомобили продолжают дорожать. Почему это происходит и на сколько еще могут вырасти цены в текущих экономических и геополитических условиях? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»:

- Основные причины подорожания автомобилей – это существенное ослабление рубля и изменения в части утильсбора. Кроме этого, авторынок столкнулся со сложнейшим логистическим коллапсом – услуги по доставке автомобилей выросли кратно к ранее существовавшим тарифам. На рынке огромный дефицит автовозов, и на сегодняшний день это основная проблема, которая будет сдерживать рост рынка.

По нашим оценкам, в августе-сентябре официально поставляемые в Россию автомобили, а также российские бренды подорожают в среднем на 6-8% за счет изменений рекомендованных цен и уменьшения маркетинговых поддержек со стороны дистрибьюторов. Это на моей памяти один из самых серьезных «скачков» цен за историю российского авторынка. Не думаю, что альтернативно поставляемые на рынок автомобили сегмента стоимостью от 3 до 6 млн продемонстрируют менее ярко выраженную динамику роста. Сложно прогнозировать развитие сюжета по росту стоимости автомобилей. Многое будет зависеть от внешних факторов (курс рубля) и от уровня складских запасов автодилеров. Без значительных товарных запасов у дилеров речь не может идти о более выгодных условиях приобретения автомобиля для потребителя. В настоящее время эти запасы почти по всем брендам невелики – машины доставляются в дилерские сети с большими задержками.

В целом, несмотря на заметное повышение цен и увеличение кредитных ставок, спрос пока устойчив. Те автомобили, которые доезжают до дилеров, не застаиваются на складах. Но, повторюсь, у большинства дистрибьюторов не решен вопрос с логистикой. К сожалению, я не думаю, что этот вопрос может быть разрешен кардинально в ближайшие полгода. Я бы не рассчитывал на более выгодные ценовые предложения в ближайшее время.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH:

- В первую очередь на рост цен на новые авто повлияло повышение утилизационного сбора. Несмотря на то, что ряд автоконцернов увеличили прайсы на свои модели еще на фоне новостей о грядущей его индексации, основная корректировка цен происходит только сейчас, когда импортеры и дистрибьюторы завезли в РФ первые партии автомобилей с учетом повышенных ставок. Кроме того, курс рубля остается по-прежнему низким, что влияет на стоимость новых машин гораздо сильнее, чем увеличение пошлин при импорте.

Рост соотношения стоимости доллара к рублю напрямую влияет на стоимость товаров, особенно ввозимых из-за рубежа. Поэтому автомобили, которые завозились в Россию по параллельному импорту и приобретались за валюту, в августе 2023 года стали дороже на 10%, в следующие три-четыре месяца могут прибавить в цене еще 8% из-за волатильности курса рубля.

Несмотря на рост цен на новые авто, спрос на них остается на высоком уровне – россияне обеспокоены тем, что стоимость новых машин может увеличиться еще более значительно, чем сейчас, поэтому стремятся совершить покупку до рекордного подорожания, которое зависит, в том числе, и от геополитической ситуации. На мой взгляд, это правильный подход, особенно если в семье без личного автомобиля не обойтись.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Увеличение цен на новые авто в РФ стало вполне предсказуемым. Последствия от индексации утилизационного сбора и падения курса рубля изменили ситуацию на рынке. В целом, прогнозы по повышению стоимости автомобилей во второй половине 2023 года полностью оправдались, но ситуация на рынке остается стабильной. Пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж, так как отложенный спрос, наряду с риском повышения прайс-листов в будущем – это факторы, заставляющие задуматься о покупке авто уже сейчас.

В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10-20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили. Любые новые потрясения могут сдерживать рост рынка, но текущий прогноз потенциального объема продаж – до 1 млн автомобилей за 2023 год.

Михаил Подушко, директор по маркетингу Wagner Auto:

- Производители обычно повышают цены плавно, не одномоментно, к тому же часть автомобилей ввезена в РФ до повышения утильсбора. Динамика цен у разных поставщиков будет отличаться и зависеть, в том числе от заложенного в бизнес-модели курса рубля (возможно, у кого-то и до августа был заложен курс доллара 100 руб.) и от наличия цели по захвату доли рынка или распродаже неходовых моделей и комплектаций авто. В среднем рост составит 10-15%. Что касается т.н. параллельного импорта, то в связи с изменением условий сертификации с октября некоторые марки в принципе могут перестать поставляться в РФ.

Отложенный спрос на российском авторынке достаточно большой, отчасти он реализуется в сегменте подержанных машин. В целом общий рынок (новые и авто с пробегом) в 2023 году приблизится к значениям доковидных лет как раз за счет «вторички».