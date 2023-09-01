Как логистический кризис повлияет на авторынок?

На российском авторынке наблюдается логистический кризис, который привел к перебоям с поставками автомобилей дилерам. При этом проблема касается как отечественного АВТОВАЗа, так и дистрибьюторов китайских марок, на чьих складах копятся уже предоплаченные дилерами машины. Чем вызвана сложившаяся ситуация и каким образом она может разрешиться? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам российского авторынка.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН»:

- Дефицит услуг логистических сервисов в целом, которые работают на международных рейсах, стал заметен еще весной. Он был связан с активным ввозом автомобилей в этот период, который осуществлялся не только импортерами из Китая, но также и крупными автомобильными холдингами, работающими с параллельным импортом. К концу лета данные объемы перевозок увеличились вдвое, что вызвало нехватку лотов на железнодорожном транспорте, а также стало ощутимой нагрузкой на наземный транспорт. Затем, после объявления роста утильсбора, нагрузка на логистические цепи возросла дополнительно. Все участники рынка включились в эту гонку, чтобы успеть вывезти автомобили паромами, автовозами и всеми доступными видами транспорта. По этой причине на рынке сформировался дефицит машин, который, по нашим прогнозам, должен нормализоваться уже к середине осени. Ситуация с узким горлышком в логистике не должна привести к волне банкротств в дилерской сети. Это оказывает негативное влияние на оборотный капитал, но не настолько критично.

Доступность автомобилей сейчас ниже средних значений, рынок начал движение вверх, склады пополняются с большой инерцией. Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита.

Владислав Прасолов, директор направления новых автомобилей компании «АВТОПОЛЕ»:

- Перебои с поставками вызваны нехваткой автовозов, поскольку многие компании возят автомобили напрямую из других стран. Логистические компании столкнулись с устареванием парка автовозов и дефицитом запчастей. Нормализовать ситуацию может закупка автовозов и замена парка автомобилей у перевозчиков.

Сроки поставки автомобилей увеличились у всех. И понимания по приходам автомобилей и их периодичности нет ни у кого. Информацию все импортеры дают очень неоднозначную: автомобили будут, но сроков не называют. Формировать бюджет компании, количество персонала, точку банкротства становится тяжело, а в маленьких компаниях практически нереально.

Дилерам будет дана возможность вывозить автомобили самостоятельно при условии покрытия всех расходов. Дилеры с портфелем более 5 китайских брендов стали менее уязвимы – за счет перекрытия недостающих моделей и их количества альтернативными моделями в других брендах. Компании, имеющие свои автовозы и запчасти для них, удар не ощутили.

У дилеров запас автомобилей в настоящее время составляет 1:1 от продаж в месяц. При нормальном рынке он составлял 1:1,5 (где полтора – это запас машин, а единица количество продаж в месяц). На сегодняшний день необходимый запас, чтобы удовлетворить клиента, должен быть минимум 1:1,3. Ситуация с автомобилями локального производства и импортом практически не отличается, наблюдается дефицит. Дефицит мы будем наблюдать до конца года и, возможно, в 2024 году.

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец»:

- Текущий логистический кризис связан с тем, что поставки импорта идут через Дальний Восток. А пропускная способность данного направления пока еще не увеличена до необходимой потребности. Что касается перспектив автомобильного рынка России, то все действующие и активные дистрибуции смотрят на текущую ситуацию очень позитивно, имеют большие амбиции по увеличению и «завоеванию» большей доли рынка для каждого своего бренда.

Такие планы, несомненно, не заставят долго ждать, и мы увидим постепенное увеличение объемов продаж автомобилей. Кроме того, наполнение складов дилеров может оказать воздействие по снижению конечной стоимости машин. И даже сейчас по некоторым брендам мы начинаем наблюдать поставки автомобилей дилерам без оплаты. Но эта тенденция не является позитивной. Потому что она связана с отсутствием у дилеров свободных денег на выкуп автомобилей, увеличением потребности в оборотном капитале в связи с ростом стоимости машин и слабым желанием банков кредитовать профессиональных игроков рынка.

Отрасль перевозок столкнулась с дефицитом водителей-дальнобойщиков. Впрочем, как и большинство дилеров жалуется на нехватку механиков в сервисе. По различным оценкам транспортным компаниям не достает около 60 тыс. водителей. При этом Европа столкнулась с аналогичной ситуацией уже лет 10 назад. Имеющийся дефицит кадров в этих отраслях связан, в том числе, с ростом обрабатывающих отраслей в России – увеличивается выпуск компьютерной техники, электрооборудования и металлургических изделий.

Александр Шапринский, директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика»:

- Причины логистического кризиса на российском авторынке – снижение продаж в 2020 – 2022 годах, когда автобизнес потерял большие объемы производства и продажи автомобилей, а крупные логистические компании сократили свою деятельность или начали работать в других отраслях или регионах, где был стабильный спрос на оказываемые услуги. Никто не знал, как будет развиваться автобизнес и в каких объемах. Это привело к дефициту предоставляемых услуг на рынке логистики.

Нормализация ситуации с поставками не будет быстрой. На это будут влиять увеличение количества участников рынка и закупка техники для перевозки автомобилей, а также перестройка на альтернативные виды транспорта.

Оборачиваемость товара с учетом задержки логистики растет. Но производители ищут и находят выход, чтобы товар был доставлен конечному потребителю. Для этого производители принимают исчерпывающие меры и в ручном режиме делают так, чтобы в проблемные по логистике регионы автомобили отправились альтернативным видом транспорта. Наиболее устойчивыми в сложившейся ситуации стали регионы, где есть обратная загрузка автовоза. Ситуация с автомобилями локального производства складывается более благоприятно, в ситуации с параллельным импортом, где логистическое плечо больше, есть дефицит по некоторым моделям.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

- Нет четкого критерия увеличения сроков поставки – есть общее ощущение, что это проблема. Причины этого достаточно банальны. Это отсутствие пополнения парка автовозов, которые состоят исключительно из европейских грузовиков, а также отсутствие достаточной мотивации для вакансий водителей. Уровень оплаты труда ниже, чем люди этой специальности могут получить в других местах.

Ситуация с поставками автомобилей может нормализоваться в начале – середине следующего года, когда появятся решения на базе китайских тягачей, а также будет скорректирован ФОТ водителей для того, чтобы начался приток людей на эти вакансии. Устойчивы те компании, кто смог себе позволить приобрести какой-то парк автовозов и сам себя обеспечивает логистическими решениями.

Автомобили в наличии у дилеров есть, китайские партнеры поднимают цены вслед за ростом котировок юаня, потому требуется ментально привыкнуть к новым ценам. Ситуация с доступностью автомобилей будет улучшаться, бизнес научился приспосабливаться к разным ситуациям, и это уже стало традицией.

Сергей Буранов, генеральный директор ГК «Башавтоком»:

- Причины логистического кризиса на российском авторынке разнообразные. Во-первых, существует дефицит грузового транспорта и водителей на рынке, что вызвано увеличенным спросом на услуги по перевозке грузов и недостаточным количеством автовозов и водителей. Вторая трудность – таможенные ограничения или задержки на границе. На сроки нормализации ситуации могут влиять различные факторы, такие как эффективность принятых мер, политическая ситуация, изменения в экономике и т.д.

Сроки поставки автомобилей дилерам значительно увеличились. Это связано с несколькими факторами, включая проблемы в глобальной снабженческой цепочке, ограничения на производстве из-за пандемии, увеличение спроса на автомобили в связи с уменьшением числа общественного транспорта. Ситуация в разных странах производства при этом отличается.

Увеличение сроков поставки автомобилей оказывает существенное влияние на операционную деятельность дилерских компаний. Поскольку машины предоплачены дилерами на заемные средства, задержки в поставках приводят к увеличению сроков окупаемости инвестиций и затрудняют оборачиваемость капитала. Компании теряют доходы, которые могли бы получить, продав автомобили раньше, и могут столкнуться с финансовыми затруднениями из-за недостатка оборотных средств.

Вероятность возникновения волны банкротств в дилерской сети в данной ситуации зависит от слишком большого числа факторов, чтобы строить какие-то прогнозы, хотя высокие задолженности по заемным средствам, недостаток оборотных средств и невозможность погашения долгов действительно могут проводить к банкротству дилеров.

Точную долю дилеров, которых может затронуть волна банкротств (если она случится), тоже сложно предсказать. Она будет зависеть от масштабов проблем с поставками, изначальных размеров дилерской сети, финансовое положение каждой компании и способность руководства сетей преодолевать сложности. Некоторые дилеры могут справиться с кризисом, найдя альтернативные источники дохода или получив финансовую поддержку от производителей или финансовых институтов.

Дилерские компании принимают множество мер для минимизации последствий логистического кризиса:

1. Снижение зависимости от одного поставщика. Для этого компании могут разработать стратегию диверсификации поставок, заключая контракты с несколькими различными поставщиками.

2. Создание резервных складов. Дилерские компании могут создать склады с запасными запчастями и товарами в стратегически важных регионах. Это позволит снизить риски, связанные с возможными задержками в поставке товаров.

3. Укрепление партнерских отношений с поставщиками. Компании могут установить более тесное сотрудничество с поставщиками, чтобы иметь доступ к актуальной информации о поставках и потенциальных проблемах в логистике.

С точки зрения масштаба бизнеса, регионов присутствия и марочного портфеля, наиболее устойчивыми в логистическом кризисе являются дилерские компании с разнообразным марочным портфелем и представленностью на всей территории России. Такие компании имеют больше возможностей для диверсификации поставок и, когда это потребуется, смогут переключиться на альтернативных поставщиков.

С другой стороны, дилерские компании, сосредоточенные на одном регионе или имеющие очень узкий марочный портфель, оказались более уязвимыми в логистическом кризисе. Они имеют ограниченные возможности диверсификации поставок и столкнулись с большими проблемами в поставках.

Что касается группы компаний «Башавтоком» в целом и отдельных наших брендов, то мы не ощутили на себе логистического кризиса в тех мрачных красках, каким он ведется сейчас в сети.

Уход или приостановка деятельности большинства автомобильных брендов в 2022 году, конечно, обрушили автомобильный рынок России, но полного коллапса не случилось. Летом и осенью 2022-го россиянам обещали истощение складов и закрытие почти всех официальных дилерских центров, но автосалоны продолжают работать, а купить можно почти любой автомобиль. Мы так же, как и другие крупные игроки автобизнеса, перешли на китайский автопром, сделали упор на АВТОВАЗ и параллельный импорт.

Автомобилей в России хватает. Более того, начинает складываться по-настоящему конкурентная среда по тем брендам, которые есть в наличии: Haval, Chery, Geely, OMODA, Changan и недавно вернувшийся «Москвич». Система параллельного импорта пока работает более эффективно в премиальном сегменте. Однако ввозить массовые автомобили по параллельному импорту, по-прежнему сложно и невыгодно, как для дилеров, так и для конечных потребителей.

Несмотря на нестабильность автомобильного рынка, в «Башавтоком» остается положительная динамика продаж в 2023 году. На данный момент у нас нет дефицита, как новых машин, так и подержанных. Но хотим отметить, что ситуация в стране остается нестабильной и это не может не влиять на автомобильный сегмент в целом, хотя спрос по-прежнему остается высоким.