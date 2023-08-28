Заменят ли китайские автомобили с пробегом запрещенных «японцев»?

Китайские компании начинают поставки в Россию подержанных автомобилей, большая часть из которых не старше 5 лет. При этом речь идет о машинах не только китайских брендов, но и об автомобилях, выпущенных на СП с западными автопроизводителями. Смогут ли они заменить подержанные автомобили из Японии с двигателями объемом свыше 1,9 л, чей экспорт в нашу страну недавно был запрещен? С этим вопросом мы обратились к ведущим российским автомобильным экспертам и дилерам.

Александр Ковалев, руководитель пресс-службы ГК «EXPOCAR»:

- В условиях запрета импорта автомобилей с двигателями объемом 1,9 литра из Японии китайские автомобили однозначно заменят запрещенные к ввозу транспортные средства. В какой мере получится это сделать, пока остается вопросом, на который сложно ответить.

Подробной информации о том, какие именно автомобили будут к нам поставлять, нет. Возможно, на рынок России будут ввозить и относительно недавно произведенные автомобили, еще не побывавшие в руках у частных клиентов. Вызвано это тем, что в Китае недавно вступил в силу новый экологический стандарт China VIb. А склады местных производителей до сих пор заполнены автомобилями предыдущего экостандарта. У компаний сейчас два возможных варианта: переоборудовать автомобили под новый стандарт или отправить их на экспорт. Очевидно, второй вариант предпочтительнее.

Многие покупатели настороженно отнеслись к идее приобретения б/у автомобилей с внутреннего рынка Китая. Отметим, что речь здесь может идти о машинах совместного производства. Например, на рынок России могут приходить Toyota RAV4, Honda CR-V и другие автомобили японских брендов, выпускающиеся в Китае. Для потребителя разница будет только в положении руля.

В отличие от Японии, в Китае отсутствует система аукционов, да и в целом экспорт подержанных автомобилей в Поднебесной развит слабо. Поэтому потенциальные покупатели не смогут выбрать понравившийся автомобиль на сайте аукциона и запросить его у компании-импортера в России. Придется сразу обращаться к импортеру и узнавать, какие автомобили есть в наличии. Подержанные автомобили на рынок России будут поставляться в основном из провинции Хэйлунцзян. У данного региона протяженная граница с Россией, рядом располагаются города Хабаровск и Владивосток. Скорее всего, транспортировка будет производиться по железнодорожному пути. Ожидается, что транспортировка будет происходить относительно быстро.

Подержанные автомобили из Китая в основном будут конкурировать с б/у машинами. При этом если к нам будут ввозить автомобили устаревшего экологического стандарта без пробега, они составят конкуренцию новым автомобилям. С точки зрения комплектации, автолюбителей в России может отпугнуть недостаток «теплых опций». Кроме того, мультимедиа автомобилей будет выполнена на китайском языке.

На данный момент автомобили из Китая активно ввозятся в Россию. Это и Volkswagen Bora, и модели Mazda, и экзотичные электромобили. В основном они имеют статус б/у, по факту являясь новыми. Все больше и больше компаний в КНР обращают внимание на экспорт автомобилей в Россию. Поэтому его объем растет. Но так как экспорт фактически подержанных автомобилей не носит массовый характер, предсказать изменение структуры рынка сложно. Отметим лишь то, что автомобили китайского производства могут попросту компенсировать снижение импорта из Японии. А из-за специфики логистики автомобили в основном будут поставляться в Хабаровск, Владивосток и окружающие их города, где структура рынка уже довольно специфична. А европейская часть России, скорее всего, не будет подвержена сильным изменениям. Пока что в мерах противодействия б/у автомобилям из Китая нет смысла.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH:

- На мой взгляд, автомобили с пробегом из Китая не смогут полностью занять долю японских машин, а также полностью закрыть потребности вторичного авторынка России. Во-первых потому, что они не смогут конкурировать по цене из-за увеличения утилизационного сбора, целью которого как раз было не допустить в Россию большого объема автомобилей с пробегом и тем самым стимулировать рост отечественного производства. Во-вторых, нет уверенности в том, что китайские автомобили с пробегом будут конкурировать с японскими и европейскими моделями в вопросе качества. Возможно, автомобили последних 5 – 7 лет, выпущенные в КНР или на совместных со странами ЕС предприятиях, еще можно назвать надежными, но в РФ планируется поставлять и не столь современные модели. В Японии действовала строгая система продаж автомобилей с пробегом с четкими правилами контроля их технического состояния. В Китае она создается недавно: только в августе 2023 года Chery сообщила о запуске на российском рынке нового бренда Pango Cars, под которым будут продаваться подержанные машины любых марок и моделей, прошедшие диагностику юридического и технического состояния по 129 пунктам: с оценкой стекол, кузова, краски, колесных дисков и обивки салона. Уже сейчас можно купить сертифицированные автомобили с пробегом примерно у 300 дилеров в 90 городах России.

На сегодняшний день доля китайских автомобилей с пробегом на авторынке России составляет около 2%, и вряд ли ожидаемая в ближайшее время поставка в 1000 машин изменит положение дел. Россиян могут «отпугнуть» состояние автомобилей, ведь у китайцев нет такой высокой культуры их эксплуатации, как у японцев. Так что даже если с учетом логистических издержек и растаможки машины из КНР смогут конкурировать по стоимости, то внешний вид автомобиля и его исправность могут не соответствовать ожиданиям автомобилистов РФ. Еще один минус таких машин – вероятность затопления с учетом частых природных катаклизмов в Китае, а также вероятная сложность с поиском запчастей для малоизвестных в России моделей.

Востребованность и конкурентоспособность китайских автомобилей с пробегом, как и объемы их поставок, будут зависеть от соотношения цены и качества. Даже если автомобиль в КНР на вторичном рынке стоил 500 тыс. рублей, что гораздо дешевле средней стоимости машин на российском вторичном рынке (1 млн 471,7 тыс. рублей), то оформление, утилизационный сбор и логистические расходы, увеличат ценник еще на 500 – 600 тыс. рублей, не считая маржи продавца. Таким образом, стоимость китайских автомобилей с пробегом будет превышать миллион рублей, а за эти деньги можно приобрести Renault Logan и Sandero, Chevrolet Cobalt, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также другие модели, которые уже зарекомендовали себя на российском рынке.

Кирилл Иванов, директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом в ГК «WAGNER AUTO»:

- Сейчас на рынке подержанных китайских автомобилей в основном продаются 3 – 4-летние экземпляры. Они неконкурентоспособные, так как проигрывают по качеству «японцам». А вот свежие машины, которым 1 – 2 года, уже из «новой лиги», могут диктовать свои правила. Стоит учесть нюанс, что в Китае много кроссоверов, но они в основной массе переднеприводные, что тоже усложнит их продажу в нашей стране.

На самом деле, китайские автомобили, которые сейчас востребованы на рынке РФ и Китая, не перешагнули трехлетний рубеж, и их не завезти как автомобили с пробегом без получения ОТТС. А конкуренцию они составят сами себе, а точнее – новым китайским машинам. И частично будут вести конкуренцию с европейскими брендами в ценовом сегменте 1,4 – 2 млн рублей.

Если говорить о сложностях, как показала практика, доставка автомобилей из Китая занимает длительное время, что, к сожалению, сильно сказывается на рентабельности сделки. Сроки оборачиваемости денег и автомобилей не покрыть маржой от сделки. Машины чаще всего предоплатные, и их поставка оплачивается заранее (за 40 – 45 дней). Средний срок оборачиваемости таких автомобилей увеличивается до 70 дней, что существенно ухудшает экономику сделки. Совокупность всех факторов и недоступность финансирования со стороны банков практически сводит на нет разницу в цене на внутреннем рынке Китая и рынке автомобилей в РФ. В целом с учетом дефицита автомобилей на внутреннем рынке, думаю, цены будут расти, и данный вид бизнеса тоже займет свою нишу.

Что касается потребности рынка России в китайских автомобилях с пробегом, я бы обозначил потенциал поставок с учетом недоступности европейского рынка до 1 млн машин в течение года и долю рынка примерно в 20 – 25%. Однако индексация утильсбора от 1 августа только усложняет сейчас выход на рентабельность сделок.

Какие меры в противодействие экспорту китайскому секонд-хенду может принять российское правительство? Да уже практически все сделано. Осталось только прикрыть параллельный импорт и ввести обратно правила ввоза, которые действовали до принятия закона о параллельном импорте 2022 года, – тогда поток автомобилей из Китая точно остановится.

Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

- За первое полугодие 2023 года россияне приобрели почти 3,3 млн автомобилей с пробегом, из них только 52 тыс. китайских, что составляет всего 2% от общего объема продаж. В условиях запрета на экспорт автомобилей из Японии в Россию и дефицита некоторых ликвидных моделей с пробегом из Европы, Америки и Кореи, импорт из Китая машин не старше 5 лет – перспективное направление. Автомобили китайских марок Haval, Geely, Changan, ввезенные из Китая, вполне могут в скором времени начать конкурировать с самыми популярными марками подержанных машин в России, такими как Toyota, Honda, Ford, Chevrolet, Renault и прочими, ввезенными по параллельному импорту, и завоевать эту нишу так же уверенно, как на рынке новых машин.

Введение новых тарифов на утильсбор спровоцирует рост цен на новые автомобили, что может привести к еще большему росту рынка подержанных машин. Китайские автомобили с пробегом могут стать достаточно привлекательными по цене, несмотря на таможенные пошлины, утильсбор, издержки на логистику.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- Мы пока очень плохо знаем, что происходит на вторичном рынке КНР, какие там правила игры, какие цены, какие автомобили пользуются спросом и т.д. По некоторым отзывам, он пока находится в довольно диком виде, что-то наподобие нашего рынка б/у в 90-е годы прошлого века. Может, там «правят бал» убитые Santana-2000 со скрученным пробегом? С японским же рынком все понятно, правила игры определены много лет назад, создана сервисная сеть, да и цены на эти автомобили понятные и доступные. Поэтому, по моему мнению, заменить праворульные машины автомобили из Поднебесной не смогут – во всяком случае, в ближайшее время. Но некоторую часть этого рынка занять – вполне. Если будут адекватные цены, и продавцы не испортят имидж этих автомобилей, пытаясь ввести к нам дешевый хлам, как это было 20 лет назад, когда мы впервые увидели машины из Китая.

Насколько подержанные машины из Китая окажутся востребованными у российских покупателей, будет зависеть от того, что к нам привезут, в каком состоянии и насколько эти автомобили будут обеспечены запчастями. Ведь подержанная машина требует ухода и ремонта, а что у нас с этим? Есть понимание?

Не думаю, что на первом этапе будет идти речь о больших объемах, что нас буквально завалят подержанными автомобилями из КНР… Наш потребитель довольно разборчив, и пока не поймет, что это интересное предложение, что за свои деньги он получает качественный, надежный товар – на рынок не побежит. Тем более что рынок наш невелик, и денег свободных у населения немного. В этом году, думаю, что речь пойдет о нескольких десятках тысяч – скажем, до 30 тыс. штук. Для рынка в 5 миллионов это капля в море. А там посмотрим.

Конкурировать китайские автомобили с пробегом будут… с новыми китайскими машинами, но классом ниже. Потому что дешевыми они точно не будут. Что же до комплектаций для внутреннего рынка КНР, то тут есть две проблемы. Во-первых, абсолютное большинство кроссоверов и даже «внедорожников» – только с передним приводом. И во-вторых – отсутствие «теплых опций». В Поднебесной они не очень нужны… А вот у нас…