Какой автомобиль выбрать при скачках цен?

В условиях ослабления рубля и индексации утильсбора начался рост цен на новые и подержанные автомобили. Стоит ли потребителям поддаваться панике и поспешить с покупкой или нужно ждать стабилизации цен? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Александр Шапринский, директор по развитию, сеть дилерских центров «Прагматика»:

- Автомобили могут подорожать от 10% до 20%. Основные факторы – это удорожание комплектующих в связи с ростом курса доллара, а также индексация утильсбора, которая отразится на стоимости машин, ввозимых дистрибьюторами, и на поставки по параллельному импорту.

С покупкой автомобиля стоит поторопиться, поскольку новые поставки уже будут проиндексированы с учетом вышеописанных факторов. Стабилизация цен возможна только в случае, если курс доллара вернется к уровню 70 рублей и продержится в этом коридоре в течение квартала.

Какой автомобиль – новый или подержанный – лучше рассматривать к покупке в текущих рыночных и экономических условиях? Данный вопрос нужно рассматривать в разрезе моделей: и новые автомобили и подержанные будут расти в цене. В первую очередь, это отразится на первичном рынке, но через 1 – 2 месяца коснется и вторичного сегмента. При этом, как мы знаем, автомобили с пробегом более устойчивы к турбулентности рынка и в отличие от новых машин имеют более плавный рост цен по некоторым моделям. Если рассуждать о том, какой автомобиль лучше купить в одном ценовом коридоре – это выбор исключительно потребителя.

Игорь Назаров, директор, «АВИЛОН Премиум»:

- В связи с ослаблением рубля и индексацией утильсбора автомобили брендов с официально представленной в России дилерской сетью станут дороже на 3 – 5%. Более быстрое и сильное подорожание в ближайшей перспективе случится на автомобили «параллельного» импорта. Это будет не последняя индексация, не исключено, что до конца года на автомобильном рынке еще произойдет повышение. На фоне роста цен наблюдается спрос на приобретение автомобиля как нового, так и подержанного – клиенты хотят успеть стать владельцем ТС до повышения прайсов. К тому же клиентов привлекает широкий модельный ряд и новинки, которые регулярно появляются на российском рынке. Еще очень рано говорить о прекращении роста цен на автомобили, так как экономическая обстановка в мире крайне нестабильна.

Решение о покупке нового автомобиля или предложения с пробегом нужно принимать, исключительно ориентируясь на собственные пожелания и возможности.

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению, компания «Нижегородец»:

- На сегодняшний день основные автопроизводители уже подняли цены – они выросли где-то от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Одни подняли цены, другие просто отменили меры поддержки или сократили уровень этой поддержки, то есть снизили скидки по программе трейд-ин и по кредитованию, поэтому удорожание стоимости автомобилей будет продолжаться. Повышение цен на автомобили в будущем связано с утилизационным сбором. На данный момент рост цен обусловлен именно ослаблением рубля. Безусловно, сейчас стоит покупать автомобиль, потому что условно «завтра» автомобили будут стоить дороже. Ни о каком снижении цен на авторынке даже речи не идет. В общем и целом, за мою продолжительную работу в автобизнесе я не сильно помню, чтобы цены на автомобили снижались, когда был их дефицит. Обычно в условиях дефицита, который по-прежнему сохраняется, цены продолжают расти.

Что касается выбора между новым и подержанным автомобилем в текущих рыночных и экономических условиях, здесь каждому свое. Лично я предпочитаю новые машины, потому что у них есть гарантия – все, что в них сломается (а в автомобилях постоянно что-то ломается), можно устранить по гарантии. В отличии от автомобиля с пробегом – когда с одной стороны, он дешевле, но затраты, которые будут возникать при его эксплуатации, уже нужно будет нести из «своего кармана», и это может быть очень дорого. Вместе с тем, мой опыт показывает, что новый или подержанный автомобиль можно продать через год дороже, нежели чем он покупался первоначально.