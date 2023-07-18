Как индексация утильсбора повлияет на авторынок в 2023 году?

В условиях ослабления курса рубля и падения платежеспособности граждан Правительство РФ приняло решение об индексации утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года. Как это скажется на ценах и уровне спроса на российском авторынке? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Вячеслав Жигалов, вице-президент и исполнительный директор, РОАД:

- Повышение утильсбора сейчас на дефицитном рынке этот самый рынок может добить. Повышение утильсбора как защита отечественного автопрома – шаг правильный, но когда этого отечественного автопрома достаточно. Ведь под угрозой как параллельный импорт, так и сокращение официальных поставок тех же машин из Китая, а следовательно, вырастет шанс разорения дилерских центров. Сейчас автоматически уже подорожал импорт, а после 1 августа подрастет еще существеннее, вплоть до 500 тыс. рублей на некоторые модели.

Мы обратились в правительство с просьбой об отсрочке повышения минимум на год – из-за возникающих проблем, которые незамедлительно нанесут существенный, значительный урон российскому автомобильному рынку. Во-первых, резко сократится объем ввоза новых легковых автомобилей и LCV с территории КНР, что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области. Во-вторых, объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год. В-третьих, авторынок останется незаполненным (по-прежнему будет ощущаться дефицит), транспортные средства вынужденно увеличатся в цене в примерном диапазоне 120 – 600 тыс. рублей (тягачи 12 т), что негативно скажется на покупательской способности населения и объеме спроса. В-четверых, значительная часть работников отрасли в связи со снижением спроса потеряет рабочие места. Таким образом, постановление правительства получит обратный эффект – будут не защита российского автобизнеса и дополнительные поступления в бюджет, а потеря доходов и объема продаж, говорится в письме РОАД, направленном в адрес главы кабинета министров Михаила Мишустина.

Мы рассчитываем на поддержку Минпромторга в данном вопросе, ведь сохранение автоотрасли и повышение технологического суверенитета как никогда важны в данный период.

Анна Уткина, директор по коммуникациям, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Для всех импортных автомобилей коэффициенты утилизационного сбора повысили практически в два раза: для машин с мотором объемом меньше 1 литра – с 48 200 рублей до 81 200 рублей, для тех моделей, на которых установлены двигатели от 2 до 3 литров – с 281 600 рублей до 844 000 рублей. Дороже всего придется платить юридическим лицам за ввоз автомобилей премиум-сегмента с двигателями более 3 литров – от 970 тысяч до 1,2 млн рублей вместо 259 600 – 445 000 рублей.

Соответственно, все автомобили – как новые, так и с пробегом – станут дороже, поскольку дополнительные расходы будут заложены в итоговую стоимость. Однако колебание курсов валют и рост издержек на логистику более значимо отразятся на прайсах. Закупочная стоимость моделей может вырасти в пределах 20%. При этом резкого скачка цен на новые и подержанные машины не будет, так как потребители с учетом нестабильности экономики не готовы сразу платить за автомобиль на 10% больше.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления, автомобильный маркетплейс FRESH:

- Постановлением Правительства РФ согласована индексация тарифов утилизационного сбора на новые автомобили и с пробегом с августа 2023 года, импортируемые в нашу страну из-за границы, в том числе при помощи параллельного импорта. Данная мера коснулась не только юридических лиц, в частности – дилеров, но и физических, которые привозят автомобиль из-за рубежа для перепродажи. Им придется оплачивать увеличенную сумму утильсбора в случае, если автомобиль имеет мотор с объемом более 3 литров. Нововведение увеличит средний размер утилизационного сбора в 1,7 – 3,7 раза для легковых машин в зависимости от объема их двигателя.

Сильнее всего повышение тарифа скажется на объемах параллельного импорта, так как ввозить большое количество автомобилей было не очень выгодно и до увеличения утильсбора, а сейчас юридическим лицам это станет просто не по карману. Таким образом, рост расходов на утильсбор окажет определенное влияние на ценообразование в автопроме, но меньше, чем волатильность курса валют, рост логистических издержек на доставку автомобилей в Россию. Поэтому в нашем маркетплейсе мы не прогнозируем резкого и рекордного роста цен на автомобили, а также снижения спроса на них как в сегменте новых машин, так и с пробегом.

Данная индексация негативно отразится на стоимости новых и подержанных автомобилей для россиян, предпочитающих приобретать их у официальных дилеров, так как расходы на утильсбор включаются в конечную стоимость машины. Например, утилизационный сбор для автомобилей с двигателями объемом от 2 до 3 литров составит 844 тыс. рублей, для премиальных машин, большинство из которых оснащены более мощными моторами, – 970 тыс. рублей. Кроме того, гражданам РФ, которые ввозят автомобили из-за границы для перепродажи, придется платить ставку, равную расходам юридических лиц. Это может привести к росту продаж автомобилей по доверенности.

С другой стороны, рост утильсбора может стать стимулом для зарубежных производителей локализовать сборку в России, особенно, если рост цен на импортные машины будет более значимым, чем ожидается, и россияне просто не будут готовы платить такие суммы за автомобиль. Вероятно также сокращение модельного ряда, который сейчас ввозится в Россию. Например, наибольшее снижение возможно в сегменте премиальных иномарок.

Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом, ГК «Автодом»:

- Целесообразность индексации утилизационного сбора в условиях ослабления курса рубля и падения платежеспособности граждан является спорным вопросом. С одной стороны, повышение цен на новые автомобили может отрицательно сказаться на спросе, так как клиенты могут столкнуться с финансовыми трудностями и отложить покупку автомобиля. С другой стороны, индексация утилизационного сбора может быть необходима для финансирования развития собственного производства и создания российского продукта в автомобильной индустрии.

Подорожание новых автомобилей из-за индексации утилизационного сбора будет зависеть от конкретных моделей и их стоимости. Официально поставляемые китайские автомобили могут подорожать в большей степени. Вероятно, у параллельного импорта будет больше возможностей удовлетворить спрос на более доступные автомобили. Однако точные изменения в доле каждого сегмента зависят от различных факторов, таких как конкуренция, качество продукции и маркетинговые стратегии.