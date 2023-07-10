Какова обеспеченность электромобилей зарядной инфраструктурой в России?

В последнее время продажи электромобилей в России активно растут. Так, в июне 2023-го они преодолели отметку в 1 тысячу единиц. Какова обеспеченность парка «зеленых» машин зарядной инфраструктурой на сегодняшний день и какие проблемы существуют по ее развитию? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам отрасли.

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли России:

- По информации сервиса 2chargers, по состоянию на середину 2023 года на территории Российской Федерации в публичном коммерческом доступе насчитывается 4324 зарядных станции для электромобилей: 1626 локаций с переменным током («медленные» ЭЗС), 779 локаций с постоянным током («быстрые» ЭЗС), 1394 домашних локации (розетки), 525 локаций с переменным и постоянным током («медленные» и «быстрые»). Лидерами по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей являются Московская область (531 локация), Москва (462 локации), Краснодарский край (268 локаций), Санкт-Петербург (213 локаций) и Республика Татарстан (212 локаций).

В рамках субсидиарной поддержки операторов зарядной инфраструктуры на возмещение стоимости отечественных ЭЗС на сегодняшний день установлено 439 быстрых ЭЗС. До конца 2023 года планируется установить еще 659 «быстрых» ЭЗС в 32 регионах нашей страны. На 2024 год планируется установка 1437 быстрых зарядных станций.

Динамика продаж электромобилей на российском рынке имеет значительные темпы роста и формирует устойчивый растущий тренд. По состоянию на начало июня 2023 года, согласно данным МВД, общий автопарк составляет порядка 30 тыс. электромобилей.

Созданная на сегодняшний день зарядная инфраструктура уже позволяет без опасения неудобства эксплуатации покупать электромобили. При этом для продолжения активного развития электротранспорта возникает необходимость соответствующего развития зарядной инфраструктуры.

В части мер поддержки развития электрозарядной инфраструктуры правительством РФ утвержден перечень дополнительных мер поддержки развития производства и использования электротранспорта в России. Прорабатывается вопрос по созданию единого информационного сервиса с картой размещения зарядных станций. Также проработан вопрос смягчения требований при получении субсидий для производителей ЭЗС и территориальных сетевых организаций.

Константин Алябьев, управляющий директор, PUNKT E:

- По состояние на середину 2023 года в сети PUNKT E действует 184 зарядных станции, включая 147 «быстрых» и 37 «медленных». Всего мы присутствуем в 18 регионах, из них сейчас лидерами по количеству наших станций являются Московский регион (40 станций), Нижегородская (55 станций) и Новосибирская (31 станция) области, но также активно развиваем сеть и в других регионах.

В этом году в наших планах удвоить свою зарядную сеть, а в среднесрочной перспективе преодолеть отметку в 1000 зарядных станций с фокусом на «быстрых» станциях и обеспечить покрытие всех регионов России.

Зарядная инфраструктура в России сделала большой рывок за 2022 год: на дорогах появилась тысяча новых быстрых зарядных станций, во многих регионах зарядных станций уже заметно больше, чем автозаправок с бензином.

Сейчас во многих регионах России зарядная инфраструктура уже достаточна для комфортного использования частных и коммерческих электромобилей, так как поддерживается отношение 10 электромобилей на 1 коммерческую ЭЗС. При этом с учетом большой доли быстрых ЭЗС в России целевым коэффициентом для нас является 40 электромобилей на 1 коммерческую зарядную станцию.

К сожалению, пока остаются и «белые пятна», в основном на трассах, где есть сложности прежде всего технического характера с подведением электричества, и в регионах с маленьким парком электромобилей, куда операторы пока не вышли по коммерческим причинам. Но мы видим, что все больше регионов включаются в массовое развитие зарядных станций, и к концу года региональное покрытие будет шире.

Ближайший год или два развитие зарядной инфраструктуры будет идти текущими темпами для обеспечения минимального покрытия всех городов и трасс. После этого операторы начнут уплотнять существующую сеть зарядных станций в зависимости от темпов парка электромобилей, динамику которого сейчас невозможно предсказать.

Сложностей по развитию зарядной инфраструктуры много, но ключевыми являются высокая стоимость мощностей (с 2023 года полностью отменены скидки на технологическое присоединение), а также малый парк электромобилей и высокая доля электромобилей первых поколений, которые не могут заряжаться быстро, что не дает реализовать потенциал быстрых зарядных станций, которые сейчас массово устанавливаются благодаря программе субсидирования.

С учетом текущих сложностей для развития зарядной инфраструктуры необходимо вернуться к поддержке продаж электромобилей (в 2023 году субсидии на покупку электромобилей фактически остановили), а также сместить пропорцию субсидирования со станций на возмещение расходов на технологическое присоединение к сетям.

Юрий Орлов, генеральный директор, «ТАЧ Продакшн»:

- На сегодняшний день в сети «ТАЧ» функционирует более 170 зарядных станций. «Быстрые» станции составляют около 5% от общего числа. Регионом-лидером по количеству станций в нашей сети является Сахалин, где работает около 80 станций. В остальных регионах станции распределены равномерно.

До конца текущего года мы планируем добавить в сеть около 110 новых станций. В дальнейшем сеть будет расширяться на 40 – 80% ежегодно. Долю «быстрых» станций планируется сохранить, фокусируясь на развитии инфраструктуры станций переменного тока в локациях, где проживают, работают и проводят свободное время владельцы электромобилей. Рост сети станций преимущественно будет происходить за счет крупных городов, где планируется размещение зарядных станций у объектов недвижимости – наиболее удобных местах для зарядки электрокаров.

По последним оценкам, парк электромобилей в России составляет более 24 тыс. единиц, а общее количество зарядных станций превышает 3,3 тысячи. Отметим, что на каждую зарядную станцию приходится около 7 электромобилей. Это достаточно хороший показатель, учитывая, что два года назад эта цифра была около 13. Однако, если сравнивать с другими странами, у нас есть простор для роста. Например, в Китае на одну зарядную станцию приходится 4,5 электромобиля, а в Турции – около 3.

Нехватка зарядных станций все более остро ощущается в крупных городах, поскольку портрет владельца электромобиля постепенно смещается в сторону городского жителя, проживающего в многоквартирном доме. Электромобиль благодаря своим характеристикам в основном используется в городской среде, что ведет к повышенной нагрузке на городскую инфраструктуру. Недостаток зарядных станций в городе будет усугубляться за счет возрастающего дефицита мощности, обнаруживаемого при подключении новых станций. Решением этой проблемы мы видим использование систем распределения и балансировки мощности. Мы ведем работу над такими проектами с несколькими застройщиками и в ближайшем будущем сможем предложить рынку массовое и при этом экономически выгодное решение, подходящее для всех объектов недвижимости.

Прогноз роста рынка зарядной инфраструктуры зависит в первую очередь от двух основных параметров: спроса на услуги зарядки (размер парка электромобилей) и уровня государственного участия (субсидии, требования к инфраструктуре). В условиях текущей неопределенности сложно сделать точный прогноз, мы отталкиваемся от консервативных оценок по рынку.

В настоящее время мы наблюдаем переломный момент в развитии рынка, когда автопарки начинают активно переходить на использование электромобилей. Эта тенденция может стать одним из главных двигателей рынка, поскольку корпоративный электротранспорт создает дополнительный спрос на зарядную инфраструктуру. И в то же время этот переход может произойти быстро, благодаря ощутимой экономической выгоде для автопарков в сравнении с использованием транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Для облегчения перехода автопаркам необходимо масштабируемое и выгодное решение. Мы видим ответ в комплексном продукте, который включает в себя оборудование парковки зарядными станциями, систему распределения и балансировки мощности, а также платформу управления автопарком и зарядными станциями.

Мы уверены, что будущее лежит за подходом, при котором зарядная инфраструктура проектируется не как отдельные случайные станции, а как специально спроектированные парковочные пространства для электромобилей (e-Parking). Эти пространства разрабатываются с учетом всех ограничений, с которыми мы сталкиваемся при классическом подходе.

В таком контексте проблема недостатка мощности решается с помощью распределения и балансировки мощности между станциями. Удобство и доступность парковочных мест обеспечивается за счет специально выделенной зоны с контролем занятости мест. Экономическая выгода для оператора и пользователя обеспечивается благодаря эффекту масштаба, который позволяет сократить неэффективные затраты.

Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса, операционный директор, компания Эн+:

- C декабря 2020 года Эн+ запустила 19 быстрых зарядных станций: 18 в Иркутской области и одну в Красноярске. Комплексы расположены во всех районах Иркутска, а также по популярным направлениям к Байкалу, к северу региона и в аэропорту Красноярска. Все станции Эн+ располагают быстрой зарядкой. Для использования станции достаточно установить приложение EV-Time и привязать банковскую карту.

Мы регулярно следим за мнением клиентов в пабликах и чатах, в реальном времени отслеживаем загруженность своей сети. Наиболее востребованные станции в Иркутске загружены не более чем на 30% от доступного времени.

Для Эн+ приоритетными остаются Иркутск и Иркутская область. Среди других городов региона рассматривается возможность установки в Тайшете, Братске, Усолье-Сибирском, прорабатываем локации на Байкале, например, Большое Голоустное, которое набирает популярность у отдыхающих.

В 2023 году компания Эн+ проводит подготовительную работу: определяет оптимальные локации для размещения новых быстрых зарядных станций (удобство для клиента, наличие сопутствующей инфраструктуры в виде кафе и магазинов, наличие технической возможности присоединения к электрической сети), проектирование и др. Основной регион развития сети ЭЗС Эн+ – это Иркутская область, занимающая лидирующие позиции по уровню «электромобилизации». Компания ожидает включение Иркутской области в программу субсидирования строительства ЭЗС, в этом случае в 2024 году планируем ввести в работу 20 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт с коннекторами CCS, CHAdeMO, GB/T(DC). Субсидирование позволит более активно развивать зарядную инфраструктуру, как это происходит в других регионах – Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Сахалинская области.

Мы проводили аналитику, как на основе своего опыта, так и зарубежного, также ориентируемся на отечественные исследования. Считаем, что в среднесрочной перспективе (3 – 5 лет) с учетом текущих тенденций «электромобилизации» в Иркутской области достаточно 112 «быстрых» ЭЗС. Сейчас функционирует 29.

Что касается проблем по развитию зарядной инфраструктуры в России, помимо нехватки мощностей и малого парка в крупных городах к ним присоединяется земельный фактор – не всегда есть возможность получить земельный участок под размещение в удобном для клиентов месте. По оценкам российских исследователей, зарядная инфраструктура начинает окупаться, когда доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка. Текущий уровень «электромобилизации» в Иркутской области составляет 0,32% – это наилучший показатель в России. Следующий в рейтинге – Приморский край с показателем 0,22%. Москва идет на 27 месте – 0,04%, хотя столица является лидером по количеству станций.

Таким образом, уровень «электромобилизации» по стране пока в целом низкий. Инвесторы осторожно подходят к реализации таких проектов. Интересный опыт в Нижнем Новгороде, где реализуют комплексный проект – 180 «электротакси» и зарядная инфраструктура к ним. Полагаем, что в данном случае должен быть синергетический эффект.

Если говорить про условия, которые должны быть созданы для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, многие мероприятия по стимулированию реализуются – нулевая ставка налога на электромобили, их бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным трассам. Полагаем, что хорошим стимулом может стать «пересадка» государственных и муниципальных учреждений на электроавто. Считаем обязательным к установлению нормативного требования по оборудованию «розетками» машиномест в крытых паркингах во вновь строящихся жилых и торговых комплексах, а также резервирование мощности и площадок для размещения нескольких «быстрых» ЭЗС.